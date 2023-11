Quella del cloud gaming è un realtà ormai ben consolidata e apprezzata anche dai videogiocatori, occasionali e non. In questo mercato è presente anche Amazon con la sua piattaforma Luna, da questo momento ufficialmente disponibile anche in Italia.

Amazon Luna è un servizio che consente di giocare su tante tipologie di dispositivi (smartphone, tablet e smart TV, ad esempio) e senza la noia di dover aspettare lunghi download che ancora oggi vengono richiesti per nuovi giochi e aggiornamenti. Tutti i titoli si avviano infatti in modo istantaneo, con caricamenti in-game fulminei.

La piattaforma porta con sé anche dei vantaggi per tutti coloro che sono abbonati a Prime. Senza alcun costo aggiuntivo, gli utenti possono giocare a Fortnite (il popolarissimo Battle Royale di Epic Games), Trackmania e altri giochi che cambieranno di volta in volta. E per chiunque abbia dei giochi Ubisoft per PC già acquistati, potrà lanciarli tramite Luna semplicemente collegando il proprio account Ubisoft.

Tutti gli abbonamenti per giocare su Amazon Luna

Oltre all’offerta descritta sopra e riservata ai clienti Prime, il colosso di Seattle mette a disposizione diverse opzioni di abbonamento con rispettivi vantaggi e, ovviamente, costi.

Luna+ vanta un catalogo ricco e diversificato, con giochi di tutti i generi. Tra i titoli in evidenza c’è anche l’acclamato Batman: Arkham Knight. L’abbonamento ha un costo mensile di 9,99€ (con possibilità di provarlo gratuitamente per 7 giorni) e include l’accesso ai giochi Ubisoft per PC.

Ubisoft+ costa 17,99€ al mese e spalanca le porte del catalogo di Ubisoft, che include anche l'appena lanciato Assassin's Creed Mirage e l'imminente Avatar: Frontiers of Pandora.

Jackbox Games: 4,99€ al mese per party game popolari come Trivia Murder Party e Quiplash.

Controller Luna

Il partner ideale per la piattaforma di Amazon è certamente il controller Luna, che si collega in automatico ai server cloud del servizio sfruttando il Wi-Fi e che supporta la tecnologia Cloud Direct. Questa consente di passare da un dispositivo all’altro (da uno smartphone allo smart TV, ad esempio) in modo rapido e immediato.

Il prezzo di listino è di 69,99€, ma da oggi – e fino al 27 novembre – lo si acquista su Amazon a soli 39,99€, spedizione compresa.

Per giocare su Amazon Luna basta recarsi su luna.amazon.it (smartphone, tablet, computer desktop e notebook) oppure lanciare l’apposita applicazione sui dispositivi Fire TV di cui si è in possesso, come il Fire TV Stick 4K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.