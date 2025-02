Amazon migliora Alexa con l'AI e sfida Gemini e Siri

Diversi utenti si stavano giusto chiedendo quando sarebbe arrivato un aggiornamento degno di nota per il celebre assistente vocale di Amazon, Alexa. A quanto pare ci siamo: un nuovo update che porterà l’intelligenza artificiale anche alla vocina dei vari Echo, sta per arrivare. Ci sarà un evento dedicato proprio il prossimo 26 febbraio.

Alexa diventa più intelligente grazie all’AI

Negli ultimi mesi, Google e Apple hanno potenziato i loro assistenti vocali, con Gemini che sta gradualmente sostituendo Google Assistant su Android e Siri che ha ricevuto un boost di intelligenza. Fino ad ora, Alexa era rimasta indietro, senza innovazioni significative.

Le cose stanno per cambiare. Secondo le anticipazioni, la nuova versione di Alexa sarà molto più avanzata e offrirà:

Maggiore capacità di conversazione , con una comprensione più naturale del linguaggio;

, con una comprensione più naturale del linguaggio; Elaborazione di più comandi contemporaneamente , senza bisogno di ripeterli singolarmente;

, senza bisogno di ripeterli singolarmente; Funzioni di “agent AI”, permettendo ad Alexa di compiere azioni per conto dell’utente.

Secondo fonti interne, Amazon utilizzerà la tecnologia di Anthropic, già nota per il suo motore AI Claude, per rendere Alexa più intuitiva e personalizzata.

Alexa si aggiornerà gratis, ma il futuro è incerto

Diversi utenti avranno modo di testare la nuova versione di Alexa con AI in maniera gratuita e su tutti i dispositivi al momento disponibili sul mercato. Allo stesso tempo però l’azienda sarebbe pensando ad un’idea che farebbe storcere il naso a molti: introdurre un abbonamento mensile tra i 5 e i 10 dollari per accedere alle funzioni avanzate. Chi non vorrà pagare potrà continuare a usare “Alexa Classic”, ma questa versione potrebbe non ricevere più aggiornamenti e nuove funzionalità.

La decisione finale sarà presa durante un incontro interno fissato per il 14 febbraio, in cui Amazon valuterà se il nuovo assistente è pronto per il debutto. Se tutto andrà secondo i piani, Alexa potrebbe finalmente tornare a essere un vero concorrente di Siri e Gemini nel mondo degli assistenti vocali intelligenti.