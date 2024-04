Amazon Music come Spotify: arriva il generatore di playlist IA

Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale non riguardano solo testo, immagini e video. Anche il contesto musicale sta giovando, e non poco, di questa nuova tecnologia. Ciò sta portando i grandi nomi del settore a sfidarsi a suon di nuove ed entusiasmanti funzioni.

Amazon Music, seguendo la strada già tracciata da Spotify, ha deciso di permettere ai propri utenti di generare playlist attraverso l’IA. Lo strumento in questione, battezzato Maestro, non è altro che un chatbot in grado di rispondere a messaggi testuali o vocali dell’utente, creando una selezione di brani musicali valutando tale input.

La funzione è attualmente in fase di test, con alcuni utenti americani (sia iOS che Android) che stanno mettendo alla prova Maestro per valutarne potenzialità ed eventuali lacune. Al momento non è noto quando Maestro sarà disponibile anche in territori al di fuori degli Stati Uniti.

Per presentare la nuova funzionalità, Amazon ha realizzato un apposito video pubblicato su YouTube giusto qualche ora fa.

Con Maestro di Amazon Music è possibile generare playlist tramite input testuali o vocali

Secondo quanto trapelato, un’apposita voce dovrebbe apparire sulla schermata iniziale di Amazon Music. La stessa è anche accessibile attraverso l’icona “+” che consente di creare una nuova playlist.

Una volta ottenuto accesso al chatbot, l’utente può letteralmente spiegare come vuole che sia composta la sua playlist. Al termine delle istruzioni, basta confermare il tutto per vedere una lista di brani generata in pochi secondi. Questa, poi, sarà salvabile nonché condivisibile con altri utenti.

L’introduzione di Maestro rende ancora più avvincente la sfida tra Amazon Music e Spotify, le due principali piattaforme di streaming musicale al mondo. Già diversi mesi fa Spotify ha annunciato l’imminente possibilità di creare musica tramite IA sulla piattaforma e, anche in questo senso, non è detto che presto Amazon Music possa annunciare qualcosa di molto simile.