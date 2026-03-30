Amazon Music è gratis per 3 mesi, ma solo per poco tempo

Se stai cercando un’alternativa a Spotify oppure non hai ancora scelto la tua piattaforma di streaming musicale, dovresti valutare Amazon Music. All’interno di questa piattaforma potrai trovare tutta la musica che desideri, podcast e playlist. Il tutto da ascoltare con un audio di altissimo livello.

Ancora per pochi giorni, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni e avere accesso illimitato a tutto il catalogo, senza pubblicità. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del servizio.

Amazon Music: la principale alternativa a Spotify è gratis per 3 mesi

Ma perché scegliere Amazon Music? Innanzitutto mette a disposizione oltre 100 milioni di brani, a cui si aggiungono anche i podcast. Entrambi si possono ascoltare senza pubblicità e scaricare sul proprio device per ascoltare online.

Da menzionare anche che il servizio include skip illimitati, oltre alla possibilità di sfruttare l’audio spaziale e l’audio in HD.

Insomma, niente da invidiare rispetto a Spotify. E c’è di più: una volta terminata la prova gratuita, Amazon Music costa comunque meno: 10,99€ al mese invece degli 11,99€ mensili richiesti dalla piattaforma svedese. Ovviamente senza alcun vincolo di rinnovo.

Per riscattare la prova gratuita basta raggiungere il sito ufficiale di Amazon.