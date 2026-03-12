Amazon Music Unlimited GRATIS per tre mesi con la nuova promo limitata

In occasione della Festa delle offerte di primavera, puoi abbonarti ad Amazon Music Unlimited senza costi per tre mesi e accedere a tutti i contenuti.
Eleonora Busi
Pubblicato il 12 mar 2026
Nuova promozione Amazon Music Unlimited in occasione della Festa delle offerte di primavera di Amazon: anziché 1 mese di prova gratuita, i nuovi iscritti possono usufruire di ben 3 mesi gratis e accedere a milioni di brani, migliaia di podcast e audiolibri. L’iniziativa è valida solo a tempo limitato: ecco tutti i dettagli.

Attiva Amazon Music Unlimited gratis

Tre mesi gratis per ascoltare milioni di brani

Amazon Music Unlimited vanta una libreria che conta oltre 100 milioni di brani tra musica internazionale, playlist curate da esperti e stazioni radio personalizzate. Inoltre, ogni abbonato può ricevere consigli personalizzati basati sulle proprie abitudini di ascolto.

Ma la piattaforma non è solo musica. Ogni abbonamento ad Amazon Music Unlimited include infatti un catalogo di oltre 350 mila audiolibri di Audible: è possibile ascoltarne uno al mese. Inoltre, sono disponibili tanti popolarissimi podcast senza pubblicità.

Puoi ascoltare Amazon Music Unlimited su più dispositivi: è infatti compatibile con smartphone (sia Android che iOS), tablet, computer e smart TV, ma anche tramite dispositivi compatibili con Alexa, come gli altoparlanti Echo. Tutto senza alcuna pubblicità. Inoltre, è possibile anche scaricare i contenuti per l’ascolto offline.

Approfitta subito di tre mesi Amazon Music gratis

La qualità dei contenuti è elevata: milioni di brani sono in formato High Definition e Ultra High Definition, con qualità lossless per un suono più fedele all’originale. Supporta inoltre audio spaziale e tecnologie come Dolby Atmos.

Abbonandoti ora ad Amazon Music Unlimited, ricevi 3 mesi di accesso completamente gratuito a tutti i contenuti della piattaforma. Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento prima della scadenza, così non dovrai pagare nulla se non vuoi proseguire.

