Amazon Music Unlimited GRATIS per tre mesi con la nuova promo limitata

Nuova promozione Amazon Music Unlimited in occasione della Festa delle offerte di primavera di Amazon: anziché 1 mese di prova gratuita, i nuovi iscritti possono usufruire di ben 3 mesi gratis e accedere a milioni di brani, migliaia di podcast e audiolibri. L’iniziativa è valida solo a tempo limitato: ecco tutti i dettagli.

Tre mesi gratis per ascoltare milioni di brani

Amazon Music Unlimited vanta una libreria che conta oltre 100 milioni di brani tra musica internazionale, playlist curate da esperti e stazioni radio personalizzate. Inoltre, ogni abbonato può ricevere consigli personalizzati basati sulle proprie abitudini di ascolto.

Ma la piattaforma non è solo musica. Ogni abbonamento ad Amazon Music Unlimited include infatti un catalogo di oltre 350 mila audiolibri di Audible: è possibile ascoltarne uno al mese. Inoltre, sono disponibili tanti popolarissimi podcast senza pubblicità.

Puoi ascoltare Amazon Music Unlimited su più dispositivi: è infatti compatibile con smartphone (sia Android che iOS), tablet, computer e smart TV, ma anche tramite dispositivi compatibili con Alexa, come gli altoparlanti Echo. Tutto senza alcuna pubblicità. Inoltre, è possibile anche scaricare i contenuti per l’ascolto offline.

La qualità dei contenuti è elevata: milioni di brani sono in formato High Definition e Ultra High Definition, con qualità lossless per un suono più fedele all’originale. Supporta inoltre audio spaziale e tecnologie come Dolby Atmos.

Abbonandoti ora ad Amazon Music Unlimited, ricevi 3 mesi di accesso completamente gratuito a tutti i contenuti della piattaforma. Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento prima della scadenza, così non dovrai pagare nulla se non vuoi proseguire.