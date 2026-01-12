Amazon Music Unlimited in offerta con prezzo tagliato per 3 mesi: musica illimitata in HD

Amazon Music Unlimited lancia una nuova offerta che ti permette di provare l’intero catalogo con il 30% di sconto per i prossimi 3 mesi: una splendida occasione per ascoltare la musica in un modo totalmente differente, grazie alla presenza della definizione lossless (qualità CD) e Hi-Res di Amazon senza pagare il prezzo pieno. Perfetto se ascolti la musica con cuffie di buona qualità.

L’accesso ad Amazon Music Unlimited “sblocca” di fatto tutte le funzionalità della piattaforma che trovi integrata anche nei dispositivi con Alexa: in questo modo potrai scegliere e riprodurre qualsiasi canzone, senza pubblicità e senza limiti, avendo accesso a un catalogo vastissimo formato da oltre 100 milioni di brani e dai podcast più popolari.

Avrai anche la possibilità di ascoltare offline scaricando i tuoi brani e i tuoi album o podcast preferiti per portarli con te ovunque, anche quando sei in viaggio e la connessione fa fatica a farsi trovare. Con gli skip illimitati potrai saltare tra le canzoni senza limiti. Inoltre, avrai a disposizione un audiolibro al mese da scegliere tra oltre 350.000 titoli.

Un servizio pensato per chi ama la musica e vuole ascoltarla nel migliore dei modi: provalo adesso con il 30% di sconto per 3 mesi.