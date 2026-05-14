Il regalo nascosto nel tuo nuovo dispositivo Apple: 3 mesi di musica GRATIS

Alla gioia di aver acquistato un nuovo dispositivo Apple puoi unire il piacere di avere tre mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma musicale streaming della mela morsicata. Il regalo di benvenuto ti permette infatti di sbloccare 90 giorni gratuiti di Apple Music con accesso completo e incondizionato al servizio: l’occasione perfetta per esplorare un catalogo sterminato, senza interruzioni pubblicitarie e con la qualità dell’audio spaziale con definizione lossless.

Come attivare l’offerta

La promozione è riservata a coloro che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod e HomePod Mini, tutte le AirPods e le cuffie/altoparlanti del marchio Beats (ad eccezione del modello Beats Flex).

La procedura di attivazione è immediata: se hai comprato un iPhone, Mac, iPad o Apple TV ti basterà completare la configurazione iniziale. Se hai acquistato cuffie (AirPods o Beats) o uno smart speaker (HomePod), ti basterà abbinarli al tuo iPhone/iPad aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Fatto questo, aprendo l’app Musica l’offerta comparirà magicamente sullo schermo: basterà toccare il pulsante Accetta ora.

L’attivazione dell’offerta non comporta alcun obbligo a lungo termine: se al termine dei 3 mesi deciderai che il servizio non fa per te, potrai disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza pagare un centesimo e senza alcuna penale.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.