Inter-Lazio: dove vedere la Finale di Coppa Italia 2026 in streaming anche all'estero

Lo Stadio Olimpico ospita la finale di Coppa Italia 2025-2026. Ad affrontarsi saranno l’Inter neo-Campione d’Italia e la Lazio di Maurizio Sarri. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con sentimenti opposti: i nerazzurri freschi della festa per la vittoria del ventunesimo scudetto e i biancocelesti alla ricerca di una gioia in una stagione complessa e altalenante e che potrebbe aprire le porte dell’Europa League, altrimenti impossibile con il campionato, con il trionfo in Coppa.

La partita si giocherà mercoledì 13 maggio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset. Se ti trovi all’estero, niente paura, perché ti basterà avere NordVPN per superare i blocchi geografici e goderti il match come se fossi ancora in Italia.

Come usare NordVPN per guardare la partita all’estero

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Ricordati che usare NordVPN ti garantisce, oltre a questo vantaggio accessorio, anche una serie di benefici che ti permetteranno di rendere la tua navigazione su internet davvero privata e anonima, pure nei confronti del tuo provider internet. La tua connessione verrà di fatto instradata all’interno di un tunnel crittografato al quale è impossibile accedere e che manterrà al sicuro i tuoi dati anche se dovessi usare una rete WiFi pubblica.

Tornando alla partita, la telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganini. Gli inviati saranno invece Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. Fischio di inizio fissato alle 21.