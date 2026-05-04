VideoLAN rilascia decoder AV2 open source più efficiente

Quando si parla di decodifica video, senza implementazioni efficienti anche le soluzioni più avanzate rischiano di restare marginali. Il debutto di dav2d, decoder open source basato su AV2 sviluppato da VideoLAN (gli stessi autori del riproduttore multimediale VLC), si inserisce in una traiettoria ben precisa che affonda le radici nelle tensioni legate alle licenze dei codec precedenti.

Dalla frammentazione dei brevetti su HEVC fino alle recenti controversie che coinvolgono AV1, il settore ha mostrato più volte quanto il tema della proprietà intellettuale condizioni l’adozione tecnologica.

HEVC, pensato come successore di H.264, ha incontrato ostacoli significativi: più pool di brevetti, condizioni economiche non uniformi e incertezza legale hanno frenato molti sviluppatori, soprattutto nel mondo open source. Proprio queste criticità hanno spinto alla creazione di AV1 come alternativa teoricamente priva di royalty. Tuttavia, la situazione si è rivelata più complessa: azioni legali recenti dimostrano che anche AV1 può essere esposto a rivendicazioni brevettuali, perché nessuna organizzazione controlla integralmente tutte le tecnologie coinvolte.

Perché VideoLAN ha avviato dav2d

Il team dietro VLC conosce bene le difficoltà legate ai codec proprietari. L’esperienza con H.264 e soprattutto con HEVC ha evidenziato limiti concreti: costi di licenza elevati, condizioni non sempre trasparenti e rischio di contenziosi.

Studi indipendenti hanno sottolineato come l’incertezza sulle licenze rappresenti uno dei principali deterrenti all’adozione di HEVC, specialmente per progetti distribuiti gratuitamente.

dav2d nasce quindi con una duplice finalità: da un lato fornire una base tecnica per la decodifica AV2; dall’altro contribuire a mantenere il controllo sul lato software, evitando dipendenze da implementazioni proprietarie o vincolate da licenze restrittive. Il modello è lo stesso già adottato con dav1d, che ha permesso a VLC e ad altri software di supportare AV1 senza affidarsi a librerie meno efficienti o più complesse da integrare.

Un altro elemento chiave riguarda il tempo: sviluppare un decoder mentre le specifiche AV2 sono ancora in evoluzione consente di influenzarne indirettamente le scelte.

Licenze e brevetti: il nodo irrisolto dei codec moderni

L’idea di un codec completamente royalty-free resta complessa da realizzare.

AV1 è stato progettato proprio per evitare le criticità di HEVC, ma la realtà dei brevetti video è frammentata: diversi attori detengono diritti su tecnologie fondamentali e non sempre accettano condizioni gratuite o FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory ovvero eque, ragionevoli e non discriminatorie).

La causa avviata da Dolby contro Snap ha riacceso il dibattito: secondo l’accusa, alcune implementazioni AV1 utilizzano tecniche già coperte da brevetti, senza licenza esplicita. Definire uno standard come royalty-free non elimina automaticamente eventuali diritti preesistenti.

Situazioni simili non sono nuove. Anche per HEVC si è registrata una forte frammentazione dei brevetti, con più pool e titolari indipendenti; un fattore che ha complicato la diffusione del codec e aumentato il rischio legale per chi lo implementa.

La nascita di AV1 aveva proprio l’obiettivo di superare questa complessità, ma il quadro attuale suggerisce che il problema non è completamente risolto.

AV2 e la necessità di strumenti open source

AV2 punta a migliorare ulteriormente l’efficienza rispetto ad AV1, introducendo tecniche più avanzate di predizione, trasformazione e filtraggio. Questi miglioramenti, però, aumentano la complessità computazionale e amplificano le difficoltà legate all’implementazione.

In assenza di decoder open source maturi, il rischio è duplice: da un lato una diffusione lenta; dall’altro una maggiore dipendenza da soluzioni proprietarie. dav2d prova a colmare questo vuoto, offrendo una piattaforma di sperimentazione accessibile e verificabile.

Dal punto di vista tecnico, il progetto eredita l’approccio di dav1d: codice C altamente ottimizzato, uso intensivo di istruzioni SIMD e attenzione alla scalabilità su CPU multi-core. Il supporto per estensioni come AVX2 e NEON permette di testare scenari reali già nelle prime fasi di sviluppo.

Impatto su player, browser e piattaforme video

La disponibilità di dav2d consente agli sviluppatori di iniziare a integrare AV2 senza attendere hardware dedicato. È un aspetto è cruciale: nelle prime fasi di adozione, la decodifica software rappresenta spesso l’unico modo per distribuire contenuti in un nuovo formato.

Un decoder open source facilita audit di sicurezza indipendenti con una base di codice trasparente che riduce il rischio di vulnerabilità nascoste.

Resta però un’incognita: se AV2 dovesse incontrare le stesse problematiche di licensing viste con AV1 e HEVC, anche il miglior decoder open source potrebbe non bastare a garantirne una diffusione rapida. La storia recente suggerisce che la tecnologia, da sola, non è sufficiente.

Uno sviluppo anticipato per evitare gli errori del passato

dav2d rappresenta una scelta preventiva. VideoLAN non si limita a seguire l’evoluzione degli standard, ma prova a guidarla, intervenendo nelle fasi iniziali quando le decisioni tecniche sono ancora modificabili.

L’esperienza maturata con dav1d dimostra che un decoder ben progettato può accelerare l’adozione di un codec. Allo stesso tempo, le tensioni legate ai brevetti indicano che il terreno resta complesso. AV2 dovrà confrontarsi con le stesse dinamiche che hanno influenzato i suoi predecessori; la differenza, stavolta, è che gli strumenti software iniziano a essere pronti in anticipo.