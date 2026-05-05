Fino a 3 mesi gratis di Apple Music con la promo di maggio 2026: ecco come ottenerli

La migliore alternativa a Spotify, in questo momento, è, senza dubbio, Apple Music che mette a disposizione dei nuovi utenti l’accesso a un catalogo ricco di contenuti, con milioni di brani da ascoltare in streaming e senza pubblicità.
Per tutti i nuovi utenti ci sono due modi per accedere gratis ad Apple Music. Il primo riguarda la prova gratuita di 1 mese, riscattabile collegandosi direttamente alla piattaforma da chi non ha mai utilizzato il servizio (o crea un nuovo account).
Per chi ha comprato un dispositivo Apple o Beats (con attivazione avvenuta negli ultimi 90 giorni) c’è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di abbonamento. Per accedere subito alle promo basta raggiungere Apple Music tramite il link qui di sotto.
Come avere 3 mesi gratis di Apple Music
Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music è sufficiente seguire una semplice procedura per riscattare il bonus, quando disponibile per il proprio account. Ecco come fare in base al dispositivo acquistato:
- iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV 4K: basta accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per verificare la disponibilità della promo
- Apple Watch: bisogna accedere all’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per riscattare la promo
- AirPods (seconda e terza generazione), AirPods 4 (tutti i modelli), AirPods Pro (tutte le generazioni), AirPods Max, HomePod mini, HomePod (tutte le generazioni), Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats Pro, Powerbeats Pro 2, Powerbeats Fit, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4, Beats Solo Buds e Beats Pill: è necessario accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad a cui ès tato abbinato il nuovo dispositivo
Per ottenere la promo ci sono 90 giorni di tempo dalla prima attivazione o dal primo abbinamento (per cuffie e altri dispositivi audio). La verifica della disponibilità può avvenire premendo sul box qui di sotto.