Apple Music: il piano per studenti a prezzo scontato ti regala Apple TV

L’offerta per studenti di Apple Music è la migliore che tu possa trovare nel panorama dei servizi streaming musicali. Oltre ad avere un prezzo ridotto di 5,99 euro al mese invece di 10,99 per il piano Individuale, con tutti i vantaggi che ne conseguono, aggiunge un bonus niente male: un abbonamento gratuito a Apple TV, la piattaforma streaming di film, serie TV e documentari originali che hanno conquistato tutti.

Come attivare Apple Music per Studenti

Il piano Studenti di Apple Music offre gli stessi vantaggi del Piano Individuale da 10,99 euro al mese: più di 100 milioni di brani senza pubblicità disponibili anche offline, audio spaziale e definizione lossless, playlist selezionate e contenuti esclusivi, funzione karaoke e compatibilità con iOS, Android, Windows, dispositivi Sonos, smart TV e molto altro ancora.

Il primo vantaggio è dato dal prezzo scontato: 5,99 euro al mese. Il secondo lo abbiamo già visto: accesso a Apple TV senza costi aggiuntivi, una piattaforma di film, serie TV e documentari di qualità che ti stupiranno.

Attivare il piano Studenti è facile: al momento della sottoscrizione, ti basterà scegliere l’abbonamento Studenti, verificare lo stato di studente/studentessa tramite la piattaforma Apple che si collegherà direttamente con la tua Università e una volta fatto potrai usufruire del prezzo speciale e dell’abbonamento a Apple TV. Potrai avere diritto al piano per tutta la durata del tuo corso di studi per un massimo di quattro anni, senza distinzioni di età: ottima notizia se hai deciso di tornare all’Università dopo diverso tempo.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.