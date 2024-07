Prime Video, forte di una catalogo molto vasto e del fatto che sia incluso nell’abbonamento Amazon Prime, è secondo solo a Netflix nelle classifica dei servizi di streaming più popolari e utilizzati. La sua interfaccia però non ha mai convinto gli utenti, reputata troppo confusionaria anche nella semplice ricerca di film e serie TV.

Le lamentele devono essere arrivate negli uffici di Amazon, perché oggi il gigante statunitense ha annunciato un completo rinnovamento della UI della sua piattaforma che milioni di persone utilizzano per guardare film, serie TV, cartoni animati e anche eventi sportivi.

“Da sempre riserviamo un’attenzione particolare ai clienti e ai loro feedback ed è chiaro che molti sono alla ricerca di un’esperienza di streaming più intuitiva. Grazie ai miglioramenti che abbiamo apportato alla user experience, per gli spettatori sarà più semplice navigare attraverso l’offerta di intrattenimento dove scoprire nuovi titoli e godere di quelli preferiti, semplificando con pochi click sia il tempo di registrazione sia il passaggio ad un abbonamento aggiuntivo. E soprattutto, potranno farlo effettuando un unico accesso”. – Kam Keshmiri, VP of Design, Prime Video

Prime Video: ecco la nuova UI

La prima cosa che si nota è la nuova barra di navigazione posizionata in alto, al centro. Questa si compone di diverse sezioni, tra cui Home, Film, Serie TV, Sport e TV in diretta. E ci sono poi anche le Iscrizioni, come ad esempio Paramount+. Sulla stessa barra c’è anche la sezione Prime, che propone i contenuti già inclusi nell’abbonamento e quindi da guardare senza costi aggiuntivi.

L’aggiornamento dell’interfaccia utente non porta con sé solo un nuovo layout, nuovi effetti visivi e – più in generale – una maggior chiarezza nella proposta. Nel suo comunicato stampa, Amazon parla anche dell’impiego dell’intelligenza artificiale, che in questo caso viene sfruttata per fornire suggerimenti in base ai propri gusti. «Per implementare questa esperienza, Prime Video utilizza Amazon Bedrock, un servizio AWS sviluppato per la creazione e l’adattamento di applicazioni di IA generativa allo scopo di creare suggerimenti personalizzati per i clienti», si legge.

E per facilitare la scelta, la piattaforma ora utilizza il modello LLMs per semplificare le sinossi di film e serie e consentire all’utente di visualizzare rapidamente la descrizione di un titolo.

L’aggiornamento della UI è disponibile per tutti a patire da oggi, a livello globale.