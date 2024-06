Netflix: in test una nuova UI più dinamica per l'app per TV

I client di Netflix per TV (quindi smart TV, console, Fire TV Stick e dispositivi simili) potrebbero a breve mostrare una nuova interfaccia della Home. Il colosso dello streaming sta infatti testando tra un numero ristretto di utenti una riprogettazione della sua applicazione caratterizzata da riquadri più grandi e dinamici che si “attivano” quando ci si passa sopra con il telecomando.

Netflix per TV: più dinamicità e menu semplificato

Il cambiamento è netto. Oggi l’app per TV di Netflix presenta infatti dei “blocchi” per i singoli contenuti che mostrano il trailer (quando disponibile), e altre informazioni come parte del cast e durata del film/episodio. Il nuovo design mostra sì i dettagli più importanti, ma lo fa in un modo – si potrebbe dire – più coinvolgente e centralizzante. Un po’ come avviene su Amazon Prime Video, ad esempio.

Perché questo rinnovamento? “Vogliamo che gli abbonati possano capire più facilmente se un titolo è adatto al oro“, spiega Pat Flemming, Senior Director of Product di Netflix, ai colleghi di The Verge.

L’aggiornamento prevede anche lo spostamento in alto, al centro, del menu che oggi trova invece spazio sulla sinistra. Questa nuova versione è semplificata e prevede solo quattro voci (Home, Shows, Movies, My Netflix) e l’opzione di ricerca. Per semplificare l’esperienza d’uso, poi, basta premere il pulsante “Indietro” sul telecomando per tornare direttamente al menu.

«Consideratelo come un primo sforzo, il nostro miglior swing iniziale, verso quella che pensiamo sia una nuova, fantastica esperienza televisiva», ha aggiunto Flemming.

Come già anticipato, il test della nuova UI di Netflix per TV è al momento rivolto a un numero ristretto di utenti. In caso di feedback positivi, l’aggiornamento verrà esteso anche agli utenti. «Se tutto andrà bene, e noi lo speriamo davvero, allora ci piacerebbe condividere la nuova UI con la maggior parte degli abbonati nei prossimi mesi e trimestri».