Amazon Prime a metà prezzo per giovani tra i 18 e i 22 anni e studenti universitari

Amazon annuncia una significativa riduzione del costo dell’abbonamento Prime per i giovani in Italia. A partire da oggi, i giovani tra i 18 e i 22 anni e gli studenti universitari potranno sottoscrivere un abbonamento Prime a metà prezzo, rendendo i numerosi benefici del servizio ancora più accessibili.

Amazon Prime a metà prezzo

Con un costo di soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno, rispetto ai 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno del prezzo standard, questa iniziativa mira a supportare i giovani che affrontano le prime sfide dell’età adulta, come l’università, il primo lavoro e la gestione delle proprie risorse.

«Ogni giorno lavoriamo per offrire sempre più valore a tutti i nostri clienti e Prime è una parte importante di questo impegno: un abbonamento che miglioriamo costantemente per essere al fianco delle persone e semplificare la loro vita grazie a risparmio, spedizioni veloci, convenienza e intrattenimento», ha dichiarato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon in Italia.

«Oggi vogliamo rendere Prime ancora più accessibile e supportare in particolar modo i giovani che affrontano le prime sfide dell’età adulta: l’università, il lavoro, il trasferimento in una nuova città. Sappiamo quanto sia importante in questa fase gestire con attenzione le proprie risorse. Per questo abbiamo deciso di offrire l’abbonamento Prime a metà prezzo per tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni: un modo concreto per essere al loro fianco con tutti i vantaggi del nostro servizio».

I vantaggi di Amazon Prime

I benefici dell’abbonamento Prime includono consegne rapide e convenienti su milioni di prodotti, accesso a offerte esclusive, intrattenimento illimitato con Prime Video (che offre film, serie TV, documentari ed eventi sportivi in diretta, inclusa la UEFA Champions League), Prime Gaming per giochi e contenuti esclusivi, Amazon Music Prime con oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, spazio di archiviazione illimitato per foto con Amazon Photos e migliaia di eBook e riviste con Leggi con Prime.

Inoltre, i nuovi iscritti tra i 18 e i 22 anni potranno usufruire di un periodo di prova gratuito di tre mesi, al termine del quale potranno accedere a tutti i benefici di Prime al prezzo ridotto. Questa offerta si estende anche agli studenti universitari e a tempo pieno dei corsi professionali, già beneficiari di Prime Student dal 2019. I giovani tra i 18 e i 22 anni avranno anche accesso a vantaggi esclusivi, tra cui il 10% di sconto su una selezione di prodotti moda.