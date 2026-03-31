Le tariffe luce e gas a prezzo fisso di Octopus proteggono dai rincari di marzo

Riuscire a bloccare il costo della materia prima luce e gas prima che sia troppo tardi è ormai una priorità per tante famiglie italiane, costrette loro malgrado a dover fare i conti con la crisi energetica. Una soluzione al problema arriva dall’offerta a prezzo fisso di Octopus, uno dei principali protagonisti del mercato libero italiano per le sue tariffe concorrenziali e la trasparenza nei confronti dei suoi clienti.

Scegliendo Octopus Fissa 12M si ottiene un costo della materia prima bloccato per dodici mesi, indipendentemente dalle oscillazioni future del mercato energetico, più la possibilità di richiedere la tariffa più bassa in qualsiasi momento: quest’ultimo aspetto rappresenta una delle principali differenze tra Octopus e gli altri fornitori del mercato libero italiano, che invece hanno l’abitudine di aumentare i prezzi al termine del periodo promozionale (in genere quindi dopo i primi sei o dodici mesi).

Le tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 1° aprile

Gli utenti che scelgono di sottoscrivere una nuova fornitura a prezzo fisso di Octopus entro il 1° aprile potranno beneficiare di due tra le tariffe luce e gas più convenienti di tutto il mercato libero italiano attuale. Inoltre rimangono invariati i costi di commercializzazione, rispettivamente pari a 6 euro e 7 euro al mese per la luce e per il gas.

Luce (tariffa monoraria)

0,1529 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi 6 euro al mese: costo di commercializzazione (72 euro l’anno)

Gas

0,56 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi 7 euro al mese: costo di commercializzazione (84 euro l’anno)

Gli altri costi indipendenti dalla volontà del fornitore sono le imposte stabilite dallo Stato italiano, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese legate al trasporto e alla gestione del proprio contatore.