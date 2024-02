Amazon REGALA a prezzo bomba la Xiaomi Smart Band 8 (-31%)

È ritornato in grande spolvero ma soprattutto in grande sconto il bracciale intelligente più famoso al mondo, la Xiaomi Smart Band 8. Amazon la propone con un prezzo davvero irrinunciabile, sia per gli amanti del fitness che per chi ama tenere monitorate le sue funzioni vitali quotidianamente.

Basta dare uno sguardo al sito e-commerce per soffermarsi a bocca aperta su questo magnifico prodotto, con un display bellissimo e super definito, un design leggero e soprattutto versatile. Il costo scende del 31% grazie ad un’offerta strepitosa di Amazon, per cui l’acquisto si potrà completare per soli 27,49 € con due anni di garanzia e spedizione rapida inclusi.

Xiaomi Smart Band 8, a questo prezzo la possono avere tutti

Il primo punto di forza in assoluto della Xiaomi Smart Band 8 è quello di essere praticamente uno smartwatch ma con un costo contenuto. Si possono avere le esperienze di un vero e proprio orologio smart ma con una somma irrisoria.

La grande precisione nel tenere conto delle misurazioni quotidiane su battito cardiaco, monitoraggio del sonno, dello stress e della saturazione dell’ossigeno nel sangue è davvero stupefacente. Tutto è visibile su un magnifico display da 1,62″ di tipo OLED che può essere personalizzato come mai prima d’ora. Sono infatti 200 i nuovi quadranti così come sono più di 100 le attività fitness da poter registrare.

Sono quindi diversi gli aspetti positivi di cui possono beneficiare coloro che acquistano questo bracciale intelligente. Il peso esiguo, il bellissimo schermo OLED e le sue svariate caratteristiche tecniche forniscono un ottimo assistente per la vita di tutti i giorni e per le attività sportive.

Grazie alla grande offerta di Amazon che offre il 31% di sconto oggi, sarà possibile portarlo a casa per 27 €. La spedizione è prevista in un giorno lavorativo e ci sono anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.