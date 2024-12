Amazon: richiamati 500.000 power bank Charmast per gravi problemi di sicurezza

Pensate di acquistare su Amazon un power bank che dovrebbe aiutarvi a tenere intatta l’autonomia del vostro dispositivo durante la giornata e di trovarvi in un guaio. Questo è quanto accaduto ultimamente con diversi prodotti appartenenti al celebre marchio Charmast. Secondo quanto riportato, circa mezzo milione di power bank venduti su Amazon negli ultimi sei anni è stato richiamato. Ad avviare il tutto è stata la U.S. Consumer Power Safety Commission (CPSC).

Il richiamo è scattato a causa di alcuni problemi di surriscaldamento, fusione, emissione di fumo e in casi particolari anche di incendi. Oggetto del richiamo è stato il modello W1056.

Amazon: alcuni power bank di Charmast sono stati richiamati

C’è da precisare una cosa: non tutti i power bank di questo modello sono compresi nel richiamo. Fanno parte del lotto difettoso tutti quelli che sono stati venduti su Amazon tra dicembre 2018 e settembre 2024. Disponibili in diversi colori (nero, blu, verde, menta, rosa e bianco), riportano il nome del marchio “Charmast” sulla parte frontale e il numero di modello W1056 sul retro.

Ad oggi, Charmast ha ricevuto 44 segnalazioni di dispositivi che hanno presentato i problemi sopra descritti. In quattro casi, gli utenti hanno riportato ustioni o vesciche causate dal malfunzionamento del prodotto.

Cosa fare se si possiede un Charmast W1056

Se avete acquistato uno di questi power bank, è fondamentale smettere di utilizzarlo immediatamente. Per ottenere un rimborso completo, Charmast richiede di seguire questi passaggi:

Scattare una foto del dispositivo, assicurandosi che il numero di modello sia visibile. Scrivere sopra l’etichetta, con un pennarello indelebile, il nome dell’utente e la data dello scatto; Inserire la foto in una busta, insieme al cavo tagliato del power bank; Invia il tutto seguendo le istruzioni ricevute da Charmast.

Per conoscere le modalità di rimborso e tutte le informazioni necessarie, è possibile contattare Charmast in più modi. Innanzitutto c’è il numero (929)-636-0293 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 15:00. In secondo luogo c’è anche un comodo indirizzo email: rcus@charmast.com.