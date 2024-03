L’Amazon Smart Air Quality Monitor è un dispositivo compatto e intuitivo che, come suggerisce il nome, ti aiuta a monitorare e comprendere la qualità dell’aria all’interno della tua casa. Con un design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, fornendoti informazioni preziose per migliorare il tuo benessere e quello della tua famiglia. E, ovviamente, puoi tenere tutto controllo direttamente dallo smartphone.

Con la Festa delle Offerte di Primavera (attiva fino alle 23:59 di oggi, 25 marzo) il dispositivo è proposto al prezzo scontato di 54,99 euro, spedizione compresa. Un bel risparmio visto che il prezzo di listino è di 79,99 euro.

Risparmia il 31% sul dispositivo di Amazon che monitora la qualità dell’aria:

Come anticipato, lo Smart Air Quality Monitor è un accessorio che ti consente di conoscere la qualità dell’aria nella tua casa. Non perdere di vista i 5 fattori più importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

E puoi informarti in qualsiasi momento: ottieni un’indicazione attuale della qualità dell’aria grazie alla spia LED colorata e controlla in ogni momento i valori di facile comprensione tramite l’app Alexa per il tuo iPhone (scaricala da App Store da qui).

«Amazon Smart Air Quality Monitor ti aiuta a capire la qualità dell’aria, monitorando i 5 fattori che influenzano l’aria all’interno della tua casa. L’indicatore luminoso del dispositivo ti dà un’idea della qualità dell’aria attuale, mentre l’app Alexa ti fornisce i valori di qualità dell’aria, facili da capire», spiega l’azienda di Seattle.

C’è qualcosa che non va? Sarai subito avvertito/a. Se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria invia una notifica al tuo smartphone oppure lo annuncia sui dispositivi Echo.