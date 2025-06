Amazon sta per essere invasa dai video con questo nuovo tool gratis

La combinazione tra intelligenza artificiale e creatività pubblicitaria sta per stravolgere il panorama della pubblicità digitale: con il lancio del nuovo Amazon Ads Video Generator potenziato dall’AI, l’ecommerce più grande al mondo introduce uno strumento che permette a tutti di creare, da zero, video pubblicitari di alta qualità. Questo aggiornamento segna un significativo passo avanti nell’ecosistema di strumenti creativi dell’azienda, consentendo agli inserzionisti di trasformare semplici immagini di prodotto in video dinamici e coinvolgenti.

Come funziona Amazon Ads Video Generator

Il nuovo Video Generator è stato lanciato in beta a settembre 2024. Secondo Jay Richman, VP di prodotto e tecnologia di Amazon, negli ultimi nove mesi l’azienda ha lavorato per “spingere i limiti di ciò che è possibile fare con la tecnologia AI”. Il risultato è una soluzione che integra i prodotti in scene realistiche, migliorando l’esperienza visiva per i consumatori.

Il generatore video AI di Amazon ha alcune funzionalità avanzate che semplificano e migliorano il processo creativo:

Simulazione realistica dell’uso del prodotto

Composizione multi-scena

Generazione rapida a partire da immagini statiche

Queste funzionalità non solo migliorano la qualità dei contenuti pubblicitari, ma semplificano anche il processo di produzione, rendendolo accessibile a inserzionisti di tutte le dimensioni.

Un ecosistema integrato: AI Creative Studio

Il AI Creative Studio rappresenta il cuore pulsante di questa innovazione, fungendo da hub centralizzato per la gestione di tutti i contenuti generati tramite AI. Questo strumento offre temi predefiniti, spazio di archiviazione illimitato e opzioni di personalizzazione avanzate, rendendo il processo creativo ancora più fluido.

Parallelamente, l’ecosistema include anche l’Audio Generator, attualmente in fase beta, che consente di creare annunci audio di qualità professionale in pochi minuti, e l’Image Generator per la produzione di immagini pubblicitarie. Questi strumenti si integrano perfettamente per offrire un’esperienza completa e versatile agli inserzionisti.

Una rivoluzione per la pubblicità dinamica

Con questa suite di strumenti, Amazon Ads dimostra il suo impegno nell’abbattere le barriere alla produzione di contenuti pubblicitari di qualità. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di acquisto online, offrendo ai consumatori visualizzazioni più realistiche e coinvolgenti dei prodotti per aiutarli nelle scelte d’acquisto.