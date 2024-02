Amazon è in TILT per lo sconto di 105€ sul Motorola moto G84 5G

Non c’è tempo da perdere: il Motorola moto G84 5G con display pOLED FHD+ da 120Hz è al momento acquistabile a soli 195 euro su Amazon, spedizione compresa. Si tratta di un prezzo a dir poco favoloso, considerando che il costo di listino è di 300 euro. Il miglior smartphone Android intorno ai 200€, al momento, è senza dubbio questo.

Il dispositivo è venduto e spedito da SpeedPerformance, venditore professione con 80% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Febbraio inizia con il botto: il Motorola moto G84 5G a 195€ è un affare clamoroso

Il Motorola G84 5G ha un design davvero essenziale, con un corpo in plastica con una rifinitura che dona quel tocco di eleganza che non guasta. Come anticipato, lo smartphone Android è dotato di uno splendido display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). È un pannello luminoso e fluido, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Vederlo su un dispositivo di questa fascia di prezzo è qualcosa di incredibile.

Lo smartphone ha un sistema a doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 megapixel con apertura f/1.8, poi c’è una ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore è invece da 16 megapixel con apertura f/2.2 e scatta selfie di alta qualità, con colori naturali e dettagli nitidi. Per farle spazio, è stato ritagliato un piccolo foro sul display, proprio come su tanti altri smartphone.

Il cuore del Motorola G84 5G è il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G. È un chip potente e gestisce tutte le operazioni senza eccessivi sforzi, anche perché è ben supportato da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna. Android 13 gira davvero bene, così come tutte le applicazioni di Google e quelle scaricabili tramite il Play Store.

La batteria è da 5000 mAh e garantisce una buona autonomia. A tal proposito, lo smartphone (Dual SIM e impermeabile!) supporta la ricarica rapida da 30W, questo significa che i tempi di ricarica sono di gran lunga inferiori rispetto al solito.

