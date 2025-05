Amazon ha una divisione misteriosa guidata da un ex di Microsoft

Amazon, il colosso dell’e-commerce, ha una divisione misteriosa dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi, chiamata ZeroOne, che punta a ridefinire il mercato dell’elettronica consumer. Guidato dall’ex dirigente Microsoft J Allard, il team si concentra sull’integrazione di competenze in hardware e software per trasformare idee all’avanguardia in realtà commerciali. La sede operativa è distribuita tra Seattle e la California, due poli strategici per la tecnologia. Ma cosa fa ZeroOne?

Cosa fa ZeroOne

Nonostante i dettagli sui progetti di ZeroOne siano ancora avvolti nel riserbo, alcune offerte di lavoro pubblicate di recente offrono indizi sulle direzioni esplorative del team. Tra queste, spiccano tecnologie legate alla visione artificiale per dispositivi domestici intelligenti e nuove metodologie di test progettate per ottenere feedback immediati sui prototipi. Questi elementi sottolineano l’ambizione di Amazon di mantenere una posizione di rilievo in un settore altamente competitivo.

La leadership di J Allard rappresenta un elemento chiave per il successo di ZeroOne. Entrato in Amazon nel settembre 2024, Allard opera sotto la supervisione di Panos Panay, un altro ex dirigente Microsoft che si è unito all’azienda nel 2023. Con un curriculum che include il contributo allo sviluppo della console Xbox e del lettore musicale Zune, Allard porta con sé una vasta esperienza nel settore tecnologico e una visione strategica per guidare il team verso obiettivi ambiziosi.

Il team ZeroOne sta già attirando talenti interni, includendo professionisti provenienti dai team Alexa, Luna e Halo. Inoltre, l’acquisizione della startup Lightform, specializzata in tecnologie di proiezione, aggiunge un ulteriore livello di innovazione alle capacità del gruppo. Questa mossa strategica sottolinea l’impegno di Amazon nell’investire in risorse che possano offrire un vantaggio competitivo nel mercato tecnologico.

Amazon investe sull’hardware

La storia di Amazon nel campo dell’hardware è ricca sia di successi che di fallimenti significativi. Prodotti come Kindle ed Echo hanno ridefinito il mercato, consolidando la reputazione dell’azienda come innovatore tecnologico. Tuttavia, non tutti i progetti hanno avuto lo stesso impatto: Fire Phone e Glow, ad esempio, non hanno raggiunto il successo sperato.

Per questo motivo, il nuovo team collaborerà strettamente con Lab126, il laboratorio di ricerca e sviluppo situato nella Silicon Valley, che ha giocato un ruolo cruciale nella creazione di molti dispositivi iconici di Amazon.

Tuttavia, l’investimento in prodotti innovativi avviene in un momento di riorganizzazione per Amazon. Recentemente, l’azienda ha ridotto il personale in alcune aree della divisione dispositivi, con circa 100 licenziamenti che hanno interessato i team Alexa e Lab126. Nonostante ciò, l’azienda ha minimizzato l’impatto di questi tagli, descrivendoli come una piccola frazione della forza lavoro complessiva. Questo dimostra come Amazon stia provando a bilanciare l’ottimizzazione delle risorse con l’ambizione di innovare.