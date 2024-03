Ambiente desktop per il browser Web diventa open source ed è sorprendente

Lo sviluppatore di Puter annuncia che dopo 3 anni di sviluppo e l’acquisizione di oltre un milione di utenti, il suo progetto è diventato open source. Si tratta di uno strumento che il suo stesso autore chiama “Internet OS” perché integra tutte le funzionalità di un sistema operativo avanzato accessibili tramite browser Web.

Puter è un ambiente desktop (desktop environment) avanzato, adesso a sorgente aperto (pubblicato su GitHub), progettato per essere ricco di funzionalità, straordinariamente veloce e altamente estensibile, il tutto direttamente da browser.

Il software può essere utilizzato per costruire ambienti desktop remoti o come interfaccia per i servizi di archiviazione cloud, server remoti, piattaforme di Web hosting e molto altro ancora. Una demo di Puter è disponibile a questo indirizzo.

Come installare Puter sui propri sistemi

Per avviare Puter sui propri sistemi, è sufficiente applicare alcuni semplici passaggi:

Clonare il repository del progetto con l’istruzione git clone https://github.com/HeyPuter/puter

Accedere alla cartella di Puter: cd puter

Installare le dipendenze necessarie: npm install

Avviare l’applicazione con il comando seguente: npm start

L’accesso all’interfaccia di Puter è possibile digitando l’indirizzo http://localhost:4000 . La porta 4000 è quella utilizzata per default; nel caso in cui fosse impegnata da un altro componente server, Puter utilizzerà quella immediatamente successiva.

Per ragioni di prestazioni, Puter è sviluppato usando semplice codice JavaScript e jQuery anziché ricorrere a framework come React, Angular, Vue e così via.

Puter non solo offre un ambiente desktop avanzato a livello di browser, ma il suo status di prodotto open source ne aumenta ulteriormente il valore, rendendolo una risorsa potente e accessibile per la comunità di sviluppatori. Le performance di primo livello, la sua flessibilità e una comunità attiva rende Puter un’opzione attraente per chiunque cerchi un’alternativa innovativa e personalizzabile nel panorama degli ambienti desktop.

Lo sviluppatore ha predisposto anche una guida pratica per spiegare agli utenti come usare Puter in produzione e distribuirlo su più sistemi.