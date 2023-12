AMD Ryzen 7 5700X3D in arrivo a inizio 2024? Gli ultimi rumor

Esattamente un mese fa si è parlato nel dettaglio della gamma AMD Ryzen 7040U, una linea di chip più compatti ed efficienti pensati per i notebook e focalizzati anche sulle applicazioni di IA. Una novità molto interessante per il mercato delle CPU per laptop sottili e leggeri, ma non l’unica di spessore di cui si è parlato in questo periodo. Difatti, nelle ultime settimane si è discusso anche in merito ad AMD Ryzen 7 5700X3D, il prossimo chip con socket AM5 e 3D V-Cache presumibilmente pronto a giungere sul mercato. Cosa si sa ad oggi?

AMD Ryzen 7 5700X3D si prepara al lancio globale

Secondo quanto riferito da ECSM e ripreso da VideoCardz, il processore octa-core in questione dovrebbe arrivare nei negozi durante il Q1 2024. In seguito, o addirittura nello stesso periodo, potrebbero giungere anche i chip Ryzen 5500X3D e le APU Ryzen 8000G con architettura Zen4/RDNA3.

Ryzen 8000 APU 还是三个型号

8700G

8600G

8500G

新的 X3D 目前我只有一颗的消息

5700X3D

两颗 GT 型号未知,预测为中低端型号 — ECSM_Official (@ecsm_official) November 30, 2023

Stando poi a quanto diffuso dall’insider Chi11eddog a metà novembre, AMD Ryzen 7 5700X3D avrebbe 8 core e 16 thread a 3 / 4,1 GHz di frequenza base e boost e 96 MB di cache L3. Non è noto il TDP, tantomeno il prezzo di lancio. Se si considera però la rivendita del modello Ryzen 7 5800X3D a 449 dollari, ci si può aspettare un cartellino attorno ai 300-400 dollari.

Questi restano comunque dettagli da prendere cum grano salis in attesa di maggiori informazioni dal produttore stesso o dai fornitori.