AMD Ryzen migliorerà il risparmio energetico con Linux 6.14

Con il prossimo kernel Linux 6.14, i sistemi AMD Ryzen potrebbero beneficiare di un maggiore risparmio energetico “out-of-the-box“. Ciò grazie a una modifica al driver AMD P-State inclusa nel nuovo codice di gestione dell’energia di questa versione del kernel. Questa non è proprio una novità. Già alcune settimane fa si era parlato della possibilità per le patch AMD P-State per Linux 6.14 di impostare una diversa politica EPP (Energy Performance Preference) per i processori EPYC e Ryzen.

Tutto nasce da una segnalazione di bug. Questa suggeriva di utilizzare “balance_performance” come impostazione predefinita per le CPU Ryzen, invece di “performance“, impostata di default sia per Ryzen che per EPYC. Come riportato nel post di segnalazione: “mi piacerebbe molto che AMD considerasse di impostare energy_performance_preference su balance_performance almeno per i laptop. Di default amd-pstate supera le frequenze e aumenta notevolmente il consumo energetico per attività semplici come guardare video su YouTube con l’accelerazione HW attivata. Ecco un semplice confronto: guardare un video YouTube VP9 1080p in Firefox con accelerazione HW attivata performance balance_performance, Watt 14W 7W, Frequenza CPU 5000MHz 3000MHz. In termini di prestazioni sostenute per attività che richiedono l’uso completo della CPU, la differenza è trascurabile”.

AMD Ryzen: Ryzen e EPYC manterranno due policy EEP diverse

Dopo alcune discussioni interne, gli sviluppatori hanno concordato che per i processori AMD Ryzen l’impostazione predefinita “balance_performance” è probabilmente sensata. Dall’altro lato, i più potenti processori per server EPYC manterranno l’impostazione “performance“. L’ingegnere AMD Linux Mario Limonciello ha commentato la patch che consente diverse policy EPP predefinite tra EPYC e Ryzen. Secondo lo sviluppatore: “Per i sistemi Ryzen, la politica EPP impostata dal BIOS è generalmente configurata su performance, poiché questo è il valore predefinito del registro per la richiesta CPPC nell’MSR. Se un utente non utilizza software aggiuntivo per configurare l’EPP, il sistema rimarrà impostato su performance, consumando più batteria. Invece, sarebbe meglio configurare il valore predefinito su balanced_performance in questi casi“.

La patch per AMD Ryzen fa parte delle modifiche AMD P-State inviate per il codice di gestione dell’alimentazione di Linux 6.14. Questa è già stata inserita nel ramo “successivo” del sottosistema PM prima dell’apertura della finestra di unione di Linux v6.14 a fine gennaio. Per maggiori sviluppi bisognerà attendere quindi qualche altra settimana.