AMD acquista Silo AI, la più grande startup europea che si occupa di IA

Nella giornata di ieri il produttore hardware AMD ha annunciato l’acquisizione della più grande startup europea nel contesto dell’Intelligenza Artificiale.

Stiamo parlando della compagnia finlandese Silo AI, acquistata per un prezzo intorno ai 665 milioni di dollari (circa 613 milioni di euro). La mossa di AMD, in questo senso, è a dir poco chiara: l’azienda statunitense vuole rafforzare il suo posizionamento nel contesto del settore IA.

Silo AI ha sede a Helsinki, capitale del paese scandinavo, e fornisce soluzioni IA end-to-end a LLM per clienti di rilievo come Philips, Rolls-Royce e Unilever. Allo stesso tempo, la startup collaborava già con AMD per sviluppare modelli IA come Poro e Viking.

AMD e Silo AI: la compagnia americana ha acquistato 12 società legate all’IA in un solo anno

Vamsi Boppana, vicepresidente senior di AMD, ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per l’acquisizione. Per Boppana, infatti Silo AI è costituita da un un “Fidato team di esperti di IA” sottolineando come si tratti di professionisti esperti nel settore e che hanno già collaborato con AMD. Silo AI dovrebbe dunque dare una ulteriore spinta ad AMD in questo settore sempre più competitivo.

D’altro canto, per il colosso tecnologico non è la prima mossa di questo tipo, anzi. Nell’ultimo anno AMD ha assorbito ben 12 società legate all’IA, tra cui spicca AI Nod.ai per cui ha investito 125 milioni di dollari (circa 115 milioni di euro). La strategia di espansione del proprio ecosistema è il principale modo che l’azienda ha per contrastare la propria diretta concorrente, ovvero Nvidia.

Quest’ultima, però, almeno al momento sembra avere un netto vantaggio rispetto al resto del mercato. Non a caso, giusto qualche settimana fa, Nvidia è diventata l’azienda con maggior valore al mondo.