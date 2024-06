Nvidia supera Microsoft: ora è l'azienda con maggior valore al mondo

A sole due settimane dal sorpasso di Apple, Nvidia mette la freccia e lascia dietro anche Microsoft confermandosi come l’azienda di maggior valore al mondo, sopravanzando dunque tutti i più grandi colossi del settore tecnologico.

L’azienda produttrice di GPU, infatti, grazie all’esplosione dell’Intelligenza Artificiale generativa, ha visto un vero e proprio boom di vendite per quanto riguarda i propri chip, con un drastico aumento del fatturato.

A testimoniare l’ottimo lavoro svolto dalla compagnia americana è la valutazione delle sue azioni. Al momento della chiusura delle contrattazioni nella giornata di ieri, infatti, le azioni di Nvidia hanno raggiunto quota 135,58 dollari, in aumento di ben 4,60 dollari rispetto al giorno precedente. La sua capitalizzazione di mercato, dunque, ha raggiunto quota 3,335 trilioni di dollari, sopravanzando la già citata Microsoft (3,32 trilioni di dollari), Apple (3,29 trilioni) e Google (2,17 trilioni).

Per avere un’idea ancora più tangibile rispetto all’impennata di valore di Nvidia, basti pensare che il valore delle sue azioni è aumentata del 160% dall’inizio del 2024.

Le azioni Nvidia hanno aumentato il loro valore del 160% da inizio anno: ecco perché

A sancire ulteriormente il successo della compagnia, oltre al recente rapporto sugli utili dello scorso maggio, è stata anche l’introduzione della nuova architettura GPU Blackwell che, sebbene avverrà entro la fine dell’anno (con il potente chip B200), sembra già aver stimolato i mercati.

Se le unità Blackwell costeranno dai 30.000 ai 40.000 dollari, come affermato dal CEO dell’azienda Jensen Huang, è facile intuire come per Nvidia i prossimi mesi saranno a dir poco ricchi.

Non solo: anche l’annuncio riguardo la produzione di laptop da gaming con funzioni IA, avvenuta giusto qualche giorno fa, potrebbe rivelarsi come l’ennesimo successo del produttore. In poche parole, Nvidia è in questo momento letteralmente sulla cresta dell’onda.