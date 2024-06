Al Computex 2024 NVIDIA e AMD hanno svelato interessanti novità legate sia all’intelligenza artificiale che al gaming. Le due società hanno infatti confermato che sono in arrivo dei nuovi laptop da gioco che includeranno le funzionalità dei PC Copilot+ svelati da Microsoft solo pochi giorni fa in collaborazione con Qualcomm. I primi notebook di questa categoria, i PC RTX AI, saranno di ASUS e MSI. Poi toccherà alle proposte di Acer, DELL, HP, Razer, Samsung e altri brand.

Dal comunicato stampa diffuso subito dopo l’evento si apprende che, oltre ad essere dotati delle CPU Strix di AMD di ultima generazione, “i laptop RTX AI di ASUS e MSI utilizzeranno GPU GeForce RTX 4070 e system-on-a-chip ad alta efficienza energetica con le funzioni AI di Windows 11“. A proposito di queste funzionalità AI, al momento del lancio dei laptop potrebbero non essere disponibili fin da subito. «Questi PC Windows 11 riceveranno un aggiornamento gratuito con le esperienze PC Copilot+ non appena disponibile», si legge.

Ma perché la necessità di un aggiornamento? Perché bisognerà attendere? Al momento non è stata fornita una spiegazione, ma è possibile che Microsoft non sia ancora pronta a lanciare funzioni come Recall su macchine con chip AMD. Non è però da scartare una seconda ipotesi, secondo cui le feature AI in questione potrebbero godere di un periodo di esclusività per gli hardware con chip Qualcomm.

A proposito della partnership tra Microsoft e Qualcomm (ma anche dei passi in avanti di Apple in questo ambito), NVIDIA è chiaramente impegnata a difendere la sua posizione di forza nel business delle attività basate sull’intelligenza artificiale. In questo panorama le GPU hanno ovviamente un ruolo decisivo, visto che potenzialmente hanno molto di più da offrire rispetto alle NPU. Questo viene sottolineato anche dall’appena battezzato marchio “RTX AI laptop”, che consentirà agli utenti di individuare facilmente un portatile in grado di eseguire carichi di lavoro AI ben più pesanti rispetto ad una NPU.

Tra pochi giorni sarà disponibile anche un RTX AI Toolkit, un insieme di strumenti e SDK per la personalizzazione, l’ottimizzazione e la distribuzione dei modelli.