Microsoft presenta i nuovi Copilot+ PC per l'esecuzione locale dell'IA

Microsoft ha ufficialmente annunciato il lancio il Copilot+ PC, un nuovo computer con hardware che lo rende adatto all’esecuzione dell’Intelligenza Artificiale in locale.

Come è facile intuire del nome, questi dispositivi sono ideati per lavorare al meglio con l’assistente IA Copilot, divenuto parte integrante di Windows 11. Nell’annuncio viene specificato come questi prodotti siano dotati di una potente unità NPU in grado di fornire una potenza di calcolo notevole, stimata in oltre 40 TOPS.

I Copilot+ PC saranno in grado di gestire senza particolari problemi tanto su large language models (LLM) quanto con small language models(SLM) in esecuzione su Azure. Altro punto in favore di questi nuovi computer è l’alimentazione.

Secondo Microsoft, infatti, si parla di un’incremento dell’efficienza energetica è di ben 100 volte superiore rispetto ai computer precedenti. Ciò si traduce in ambiente laptop con la possibilità di avere un’autonomia, con utilizzo intenso del computer, in grado di arrivare fino a 22 ore.

Arrivano i nuovi Copilot+ PC: ecco quali specifiche tecniche ha citato Microsoft

Lato hardware, poi, si parla di una base da cui partire ben chiara. Per quanto concerne la RAM i requisiti minimi di questi PC sono di 16 GB DDR5. Lato SSD, invece, si parte dai 256 GB in su.

Come è facile intuire, oltre al classico Copilot, questi computer potranno usufruire di ulteriori funzioni legate all’IA presenti di default. Tra di esse, per esempio, spicca Live CoCreator, per la generazione di immagini, oppure Recollection, utile per riordinare le e-mail della propria casella di posta. Anche lato integrazioni di software esterni, come Photoshop o Lightroom, potranno trarre vantaggio dall’integrazione dell’IA.

Allo stato attuale, i PC Copilot+ non sono disponibili solo con il marchio Microsoft Surface. Nonostante ciò, a breve anche altri produttori dovrebbero produrre macchine che si avvalgono di tale nome e, tra di essi, figurano ASUS, Acer, HP, DELL, Lenovo e Samsung.

L’attuale linea Copilot+ PC include Surface Pro e Surface Laptop dotati di Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, processori che offrono un’ottima base per elaborazioni impegnative come avviene nel contesto IA. Non solo: Microsoft ha annunciato che in futuro potrebbe lanciare sul mercato prodotti specificatamente ideati per il gaming, dotati dunque anche di schede grafiche NVIDIA GeForce e AMD Radeon,