Per la gioia di tantissimi utenti appassionati di videogiochi, Nvidia ha deciso di mettere un po’ di ordine in termini di software desktop. Fino a poco fa la situazione era abbastanza confusionaria, con Control Panel per la gestione delle impostazioni di visualizzazione di base e GeForce Experience invece per gli aggiornamenti dei driver e l’ottimizzazione automatica delle impostazioni di gioco per migliorare le performance.

L’azienda californiana, come detto, ha deciso di semplificare un po’ le cose e di unire in una singola applicazione (chiamata Nvidia, appunto) le principali funzioni delle sopracitate Control Panel e GeForce Experience. L’interfaccia utente è stata completamente aggiornata e, soprattutto, non è più richiesto un account Nvidia per scaricare gli aggiornamenti dei driver. L’accesso, infatti, è facoltativo ed è pensato per quegli utenti che vogliono ad esempio riscattare dei premi.

La nuova app Nvidia include un nuovo centro di controllo per la GPU

La sezione più interessante della nuova applicazione è il centro di controllo unificato per la GPU. Qui è possibile gestire le impostazioni in-game e le impostazioni dei driver per i singoli titoli. In alternativa, è possibile scegliere un profilo unico valido per tutte i giochi e tutte le applicazioni.

Come in tanti avranno probabilmente già intuito, il nuovo software del colosso di Santa Clara sostituisce sia Control Panel che GeForce Experience, nonostante questo due app siano – per il momento, almeno – ancora disponibili.

Nvidia ha inoltre confermato che gradualmente, aggiornamento dopo aggiornamento, verranno integrate tutte le funzionalità di Control Panel, comprese le impostazioni riguardanti display e video.

È cambiato anche l’overlay delle performance di GeForce Experience. Le statistiche, tra le altre cose, ora mostrano anche le metriche della latenza di rendering del singolo gioco e di quella complessiva del PC in uso. L’overlay è inoltre personalizzabile, proprio come in altre app.

La nuova app Nvidia (attualmente in versione Beta) può essere scaricata gratuitamente da qui.