AMD: stack ACS include nuove funzionalità avanzate per Linux

Gli ingegneri software AMD Linux hanno appena annunciato un nuovo progetto un po’ più lontano dall’ambito dei loro driver grafici open source. Si tratta di AMDGPU Composition Stack “ACS”, che fornisce nuove funzionalità avanzate su Wayland per migliorare le capacità di visualizzazione del desktop Linux. AMDGPU Composition Stack è una versione derivata (fork) del compositore Weston di Wayland, dove gli ingegneri AMD sperimenteranno “funzionalità avanzate aggiuntive”. Questo ambiente sarà utilizzato come area di test per le funzionalità che l’azienda spera di integrare in Weston e in altri compositori di Wayland. Secondo quanto riportato sulla mailing list di AMD, ACS servirà come “compositore di riferimento per lo sviluppo di funzionalità avanzate di grafica e display di AMD“. Questo compositore Wayland è progettato per “sfruttare al massimo le potenzialità dell’hardware grafico e di display di AMD“.

AMD: codice ACS Wayland Compositor ospitato su GitLab

ACS non è semplicemente un progetto sperimentale per gli ingegneri Linux di AMD. Questo progetto viene descritto come un “veicolo di distribuzione open source completo per le soluzioni e i prodotti commerciali di AMD“. Inoltre, nell’annuncio ufficiale si afferma che sarà “lo spazio in cui, in futuro, potranno essere salvati strumenti software interni specifici di AMD (ottimizzatori di prestazioni, lettori multimediali, giochi 3D, strumenti di profilazione, ecc.)“.

Presumibilmente la società sta investendo nell’AMDGPU Composition Stack per promuovere ulteriormente i propri sforzi insieme a Steam Deck e altri dispositivi portatili per videogiochi basati su AMD Linux, oltre a sfruttare i successi ottenuti con i sistemi di infotainment per veicoli, che di solito funzionano su Linux, e altre applicazioni simili. Il codice ACS Wayland Compositor è ospitato su GitLab ed è stato annunciato questa mattina sulla mailing list DRI. Sarà interessante vedere quali innovazioni gli ingegneri dell’azienda svilupperanno attorno a Wayland per completare il loro stack grafico/display open source su Linux.