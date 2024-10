Uno sviluppatore è riuscito a far girare macOS Sequoia su Steam Deck

Uno sviluppatore software, noto su X con il nickname @whatdahopper, è riuscito a far girare macOS Sequoia attraverso la console da gioco portatile Steam Deck.

A testimonianza del bizzarro esperimento vi sono le foto della console di Valve, il cui display mostra le opzioni relative alla reinstallazione dell’ultima versione di macOS.

with the help of some people (CorpNewt, among others), we got macOS going on the Steam Deck. took awhile, but we figured out a fix to make OS’s newer than catalina boot, and so, here is the macOS Sequoia recovery running on Steam Deck… pic.twitter.com/0PfqOGoQIp — kaitlyn 🐇 (@whatdahopper) October 4, 2024

macOS Sequoia su Steam Deck? Non solo un esercizio di stile

Nell’immagine proposta da @whatdahopper, in molti hanno notato come la schermata del sistema operativo di Apple viene mostrata in verticale. Il motivo, secondo lo sviluppatore, è che la console non è dotata di accelerazione GPU.

Come chiarito da @whatdahopper, macOS Sequoia supporta RDNA 2, una microarchitettura GPU progettata da AMD disponibile sulla console. Ciò rende Steam Deck una piattaforma ideale per quello che viene definito in gergo come “hackintosh“, ovvero un dispositivo che non rientra nella categoria Mac ma che riesce comunque a far girare il suddetto sistema operativo.

Secondo quanto sostenuto dal sito Tom’s Hardware, questa forma di hackintosh non va a sostituire completamente SteamOS 3, ovvero l’ultima versione dell’OS disponibile per il dispositivo Valve. Sebbene questa pratica sia considerabile come un semplice esercizio di stile, il sito appena citato spiega come l’operazione di @whatdahopper potrebbe rappresentare un metodo interessante per giocare su macOS in mobilità senza dove utilizzare un Mac.

Giusto qualche giorno fa è stata annunciata una collaborazione tra Valve e Arch Linux, distro su cui è basato proprio il già citato SteamOS.