MSI presenta Claw e lancia la sfida a Steam Deck

In occasione dell’atteso CES 2024 di Los Angeles, MSI ha presentato al pubblico Claw, un dispositivo per il gaming portatile che si va a sfidare altri prodotti simili come Steam Deck, Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go.

Rispetto ad altri competitor, però, quanto proposto da MSI include un Intel Core Ultra al suo interno. Secondo l’azienda, ciò permetterà al dispositivo di spiazzare la concorrenza per quanto riguarda prestazioni e durata della batteria.

Il lancio di MSI Claw dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2024, con un prezzo di partenza pari a 699 dollari (dunque in linea con i prodotti della concorrenza).

Claw e il suo chip Intel: somiglianze con ROG Ally ma con un chip Intel che fa la differenza

I fortunati che hanno potuto mettere mano al prodotto durante il CES hanno descritto Claw come simile all’Asus ROG Ally, ma con impugnature più grandi e comode. Proprio a tal proposito, alcuni hanno sottolineato come effettivamente i due dispositivi si somiglino parecchio. Forma, posizionamento delle porte, dei pulsanti e cornici del display, sembrano infatti molto simili.

Rimanendo in tema schermo, Claw propone un IPS da 7 pollici 120Hz 1080p. La batteria risulta essere da 53 Wh, allineandosi con Steam Deck e Lenovo (mentre ROG Ally offre 40 Wh). A differenziare il prodotto, secondo quanto affermato da MSI, sarà la frequenza di aggiornamento variabile. Ciò dovrebbe rendere l’esperienza di gioco più fluida e piacevole.

Test alla mano però, Claw sembra ancora avere qualche difficoltà rispetto allo Steam Deck con le impostazioni per preservare la batteria che sembrano implicare un drastico calo di fps, perlomeno sui titoli più impegnativi lato hardware. In ogni caso, quanto presentato da MSI a Los Angeles, è poco più di un prototipo: di certo, nei prossimi mesi il dispositivo sarà perfezionato per il conseguente effettivo lancio sul mercato.