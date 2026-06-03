AMD vuole allungare la vita dell'hardware che possiedi già

Durante il Computex 2026, AMD ha confermato una strategia che mette al centro la sostenibilità economica degli utenti.

Invece di spingere verso nuove piattaforme, l’azienda rafforza quelle esistenti: AM4 e AM5 ricevono nuovi prodotti, permettendo upgrade mirati senza sostituire scheda madre, RAM e dissipatore. Una scelta che risponde a un mercato ancora condizionato da prezzi elevati su CPU, GPU e memoria, e che premia chi ha già investito nell’ecosistema AMD negli ultimi anni.

AM5 confermata fino al 2029

Il socket AM5, introdotto con i Ryzen 7000, resterà supportato ufficialmente almeno fino al 2029, estendendo l’impegno precedentemente comunicato.

Per chi possiede già una scheda madre AM5, questo significa poter installare future generazioni di processori senza interventi strutturali al sistema, a patto che i produttori rilascino aggiornamenti BIOS adeguati. La piattaforma supporta DDR5 e PCIe 5.0, con ampi margini di crescita per le prossime architetture Zen. Nessun dettaglio, invece, su AM6: l’assenza di anticipazioni al Computex indica che un nuovo socket non è una priorità nell’immediato futuro.

Ryzen 7 5800X3D e 7700X3D: due opzioni concrete

Sul fronte prodotti, AMD ha annunciato il ritorno del Ryzen 7 5800X3D, processore che nel 2022 portò la tecnologia 3D V-Cache nel mercato consumer.

Tornerà in vendita a fine giugno con un’edizione celebrativa dedicata ai dieci anni di AM4. La mossa ha una logica precisa: milioni di sistemi AM4 sono ancora perfettamente funzionanti e un semplice cambio di CPU può tradursi in un salto prestazionale significativo, conservando scheda madre, DDR4 e raffreddamento esistenti.

Per AM5, AMD presenta il Ryzen 7 7700X3D, variante più accessibile della famiglia X3D. Il chip abbassa il costo d’ingresso alla cache tridimensionale che ha reso i processori Ryzen particolarmente competitivi nel gaming: la 3D V-Cache riduce la latenza di accesso ai dati e migliora le prestazioni nei titoli più sensibili alla velocità della cache rispetto al numero di core. Le frequenze operative risultano leggermente inferiori rispetto ai modelli di punta, ma il posizionamento di prezzo compensa la differenza per la maggior parte degli utenti.

Una strategia di lungo periodo che va oltre il singolo lancio

La piattaforma AM4 è stata lanciata nel 2016 e continua a ricevere nuovi prodotti a dieci anni dal debutto.

AM5 segue la stessa direzione. AMD sta costruendo un messaggio chiaro verso gli utenti: investire in una piattaforma AMD significa avere tempo, non subire l’obsolescenza programmata di cicli di upgrade troppo ravvicinati. La risposta della community è stata positiva, con molti appassionati che riconoscono nel supporto prolungato un vantaggio concreto rispetto ai frequenti cambi di socket che hanno caratterizzato il mercato desktop negli anni passati.