NVIDIA RTX 5000 Super in pausa: cosa sta frenando il lancio?

NVIDIA avrebbe già sviluppato le GPU GeForce RTX 5000 Super e inviato i chip ai partner, ma il lancio commerciale sarebbe stato rinviato o addirittura rimesso in discussione a causa della memoria GDDR7, oggi fortemente condizionata dalla domanda legata all’intelligenza artificiale.

Le indiscrezioni descrivono un progetto tecnicamente maturo, bloccato però da valutazioni sui costi e sulla disponibilità dei moduli di memoria, più che da limiti dell’architettura Blackwell.

La serie GeForce RTX 50 basata su architettura Blackwell, prodotta da TSMC, ha introdotto la memoria GDDR7 insieme a RT Core e Tensor Core aggiornati per il ray tracing e le funzioni AI, puntando su prestazioni e efficienza superiori rispetto alla generazione precedente.

Fin dal debutto, però, la disponibilità non sempre uniforme dei modelli e listini spesso più alti dei prezzi consigliati hanno messo in evidenza una filiera sotto pressione. In questo contesto si inserisce la partita delle presunte versioni Super, che avrebbero dovuto rappresentare un refresh con più memoria video e margini di performance più ampi.

GPU pronte, ma la memoria è il vero collo di bottiglia

Secondo più fonti vicine alla catena produttiva, NVIDIA avrebbe già completato lo sviluppo delle GPU destinate alle GeForce RTX 5000 Super e i produttori di schede avrebbero ricevuto i chip necessari per progettare e avviare le linee. Nonostante ciò, le ultime indiscrezioni parlano di un rinvio del lancio, o di un congelamento del refresh, in attesa di condizioni più favorevoli sul fronte della memoria.

Il punto critico riguarda i moduli GDDR7 ad alta capacità, in particolare i chip da 3 GB per modulo che permetterebbero di aumentare la quantità di VRAM senza modificare profondamente i PCB.

I rumor indicano che RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super e RTX 5070 Super sarebbero stati progettati proprio con questi chip da 3 GB, arrivando a configurazioni da 24 GB o 18 GB attraverso un semplice cambio di moduli rispetto alle attuali versioni da 16 GB e 12 GB. La scelta incrementa la capacità di memoria, ma affida l’intero progetto a componenti molto più costosi e soprattutto molto meno disponibili rispetto ai tradizionali moduli da 2 GB.

L’AI spinge sui margini e restringe l’offerta per il gaming

Il mercato della memoria sta vivendo un vero ciclo di espansione trainato dall’intelligenza artificiale, con gli acceleratori per data center che assorbono una quota crescente della produzione di DRAM avanzata, compresa quella GDDR e HBM. I principali fornitori, tra cui Samsung, SK hynix e Micron, concentrano capacità su moduli destinati a GPU e ASIC per AI, segmenti che garantiscono margini significativamente superiori rispetto alle schede consumer per il gaming.

La conseguenza è duplice: da un lato scarseggiano i moduli GDDR7 da 3 GB considerati chiave per il refresh RTX 5000 Super, dall’altro anche i più comuni chip da 2 GB mostrano tendenze di prezzo al rialzo. Alcuni report riferiscono che la disponibilità di GDDR7 ad alta densità è talmente critica da spingere NVIDIA a privilegiare i prodotti per il calcolo e l’AI, più remunerativi, rispetto alle GPU gaming Super. In questo scenario, un lancio aggressivo sul fronte consumer rischierebbe di comprimere i margini o di creare una disponibilità troppo limitata per giustificare il branding Super.

Prezzi sotto pressione e strategie di rinvio

Per gli utenti finali, il nodo è il potenziale impatto sui prezzi e sull’effettiva reperibilità delle eventuali RTX 5000 Super.

Se i costi della memoria GDDR7 continueranno a crescere, le versioni potenziate potrebbero arrivare con listini superiori alle attuali RTX 5070, 5070 Ti e 5080 oppure con lotti ridotti, difficili da trovare nei primi mesi. Già oggi diversi analisti collegano l’aumento dei prezzi delle GPU alla domanda proveniente dai data center AI, ricordando che la memoria è tra le componenti più costose della scheda e che ogni incremento sul fronte DRAM si riflette direttamente sul prezzo finale.

Al momento NVIDIA non ha annunciato in modo ufficiale alcuna GeForce RTX 5000 Super, e tutte le ipotesi su specifiche, prezzi e calendario derivano da leak e da fonti della filiera, quindi vanno trattate con prudenza.