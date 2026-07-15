OpenAI prepara il suo primo smart speaker con AI integrata

OpenAI sembra pronta a compiere un passo significativo nel mondo dell’hardware consumer, ma lo farà con un approccio diverso rispetto alle attese più diffuse.

Le indiscrezioni indicano infatti un dispositivo privo di schermo, progettato per mettere al centro l’interazione vocale e ridurre la dipendenza dalle interfacce tradizionali. L’idea nasce in un contesto già maturo, quello degli smart speaker, dominato da grandi player tecnologici, ma punta a ridefinirne il funzionamento grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale generativa.

L’acquisizione della startup io, fondata da Jony Ive, rafforza questa direzione strategica e suggerisce l’intenzione di costruire una nuova categoria di prodotti pensati fin dall’inizio attorno alle capacità dei modelli linguistici avanzati.

Uno speaker che interpreta il contesto

Le informazioni provenienti da fonti come Bloomberg descrivono un dispositivo compatto, alimentato a batteria e facilmente trasportabile, pensato per accompagnare l’utente nelle attività quotidiane. L’assenza di un display non rappresenta una limitazione, ma una scelta progettuale coerente con l’obiettivo di favorire un’interazione naturale basata sulla voce. Il sistema dovrebbe sfruttare le capacità conversazionali evolute di ChatGPT, rendendo il dialogo più fluido rispetto agli assistenti vocali tradizionali.

Un elemento distintivo riguarda l’integrazione di una fotocamera e di sensori ambientali, che permetterebbero al dispositivo di analizzare ciò che accade intorno all’utente. Questa capacità di interpretare il contesto fisico potrebbe migliorare la qualità delle risposte, superando il modello reattivo tipico degli speaker attuali. A differenza dei prodotti esistenti, infatti, il dispositivo non si limiterebbe a eseguire comandi, ma cercherebbe di comprendere situazioni e bisogni in modo più ampio.

Funzioni, design e prospettive future

Sul piano funzionale, il dispositivo dovrebbe offrire tutte le principali caratteristiche di uno smart speaker evoluto, dal controllo della smart home alla riproduzione multimediale, fino alla gestione di messaggi e conversazioni vocali. A queste si aggiungono le potenzialità offerte dall’AI multimodale, con tempi di risposta più rapidi e dialoghi più naturali. Un aspetto curioso riguarda la possibile presenza di componenti meccanici in grado di muoversi, pensati per rendere l’interazione più espressiva e meno statica.

Il contributo del team proveniente da io e dello studio LoveFrom suggerisce una forte attenzione al design e all’esperienza d’uso, con l’obiettivo di creare dispositivi costruiti attorno all’AI e non adattati successivamente a essa. Secondo le indiscrezioni, lo speaker rappresenterebbe solo il primo passo di una linea più ampia, composta da diversi prodotti ancora in fase di sviluppo.

Restano tuttavia alcune incognite, a partire dalle tempistiche di lancio, che potrebbero estendersi fino al 2027, e dalle questioni legate alla privacy, inevitabili in presenza di sensori e fotocamere sempre attivi. In assenza di conferme ufficiali, il progetto si inserisce comunque in una tendenza chiara del settore: ridurre il ruolo degli schermi e puntare su interazioni vocali sempre più intelligenti e contestuali.