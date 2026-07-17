HP: multa da 127 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali

Le autorità indiane hanno inflitto una sanzione significativa a HP, accusata di aver adottato pratiche anticoncorrenziali nella distribuzione di stampanti e materiali di consumo.

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine approfondita che ha esaminato i rapporti tra l’azienda e la propria rete di rivenditori, con particolare attenzione alle clausole contrattuali utilizzate. Secondo l’organo di vigilanza, tali accordi avrebbero limitato la libertà commerciale dei partner e ridotto la concorrenza nel mercato.

La multa, pari a 1,4 miliardi di rupie (quasi 127 milioni di euro), rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel settore hardware degli ultimi anni e segnala un rafforzamento delle politiche antitrust in India, sempre più attente anche ai mercati tecnologici tradizionali.

Il caso HP: indagine e le violazioni contestate

L’inchiesta della Competition Commission of India è stata avviata in seguito alla segnalazione di un rivenditore e si è concentrata sulle modalità con cui HP gestiva la distribuzione di stampanti, cartucce e toner.

L’autorità ha rilevato la presenza di clausole contrattuali che, di fatto, limitavano la possibilità per distributori e partner di applicare sconti, stabilire prezzi autonomi o trattare prodotti concorrenti. Questo tipo di vincoli, definiti restrizioni verticali, può alterare l’equilibrio del mercato riducendo la competizione tra operatori.

Secondo la Commissione, tali pratiche non solo influenzavano i prezzi finali per i consumatori, ma ostacolavano anche l’ingresso e la diffusione di alternative concorrenti. Oltre alla sanzione economica, HP è stata quindi obbligata a interrompere queste condotte e a rivedere i contratti commerciali. L’azienda ha dichiarato di non condividere le conclusioni e sta valutando un possibile ricorso, un passaggio che potrebbe prolungare i tempi della vicenda ma non ridimensionarne l’impatto sul settore.

Questo caso non è l’unico problema che l’azienda sta affrontando legato alle proprie stampanti. Lo scorso marzo, per esempio, si è parlato molto del firmware HP e dei relativi problemi con le cartucce.

Impatti sul mercato e modelli di business

Il caso si inserisce in un contesto in cui il mercato delle stampanti è da tempo sotto osservazione per il modello economico basato sui consumabili.

Spesso le stampanti vengono vendute a prezzi competitivi, mentre i margini maggiori derivano dalla vendita continuativa di cartucce e toner. In questo scenario, qualsiasi restrizione sulla distribuzione può amplificare il controllo del produttore sull’intero ciclo commerciale.

La decisione dell’autorità indiana evidenzia come anche le politiche di vendita e distribuzione possano essere considerate critiche quanto le tecnologie proprietarie o i sistemi di blocco dei consumabili. Non si tratta infatti di un caso legato alla compatibilità delle cartucce, ma alla libertà operativa dei rivenditori. Questo elemento potrebbe avere effetti più ampi, spingendo altri produttori a rivedere le proprie strategie per evitare rischi simili.