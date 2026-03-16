HP firmware 2602: perché alcune stampanti smettono di accettare cartucce compatibili

Quando si parla di hardware di consumo per stampanti domestiche e da ufficio, si parla di un mercato che da oltre due decenni appare a dir poco controverso. Il prezzo dei dispositivi è spesso relativamente basso, mentre i consumabili – soprattutto cartucce di inchiostro e toner – costituiscono la vera fonte di profitto per i produttori. In questo contesto si inserisce il caso di HP, che torna al centro di un confronto internazionale dopo il rilascio di aggiornamenti firmware accusati di bloccare alcune cartucce compatibili. La questione assume oggi una dimensione nuova perché si intreccia con normative globali sulla sostenibilità e con gli standard ambientali adottati nel settore IT.

Come funziona il sistema Dynamic Security nelle stampanti HP

La tecnologia proprietaria Dynamic Security (Sicurezza dinamica) è integrata in numerosi modelli di stampanti inkjet e laser prodotti da HP a partire dalla seconda metà degli anni 2010. Il sistema opera attraverso un controllo di autenticazione tra la stampante e la cartuccia installata, basato su microchip incorporati nei consumabili originali.

Quando una cartuccia viene inserita, il firmware della stampante avvia una procedura di verifica che analizza il circuito elettronico e l’identificativo digitale del componente.

Se la cartuccia non contiene un chip riconosciuto oppure utilizza un circuito modificato, il dispositivo può rifiutare la stampa o segnalare un errore che impedisce l’utilizzo del consumabile.

La logica tecnica del sistema prevede tre elementi principali: autenticazione del chip, verifica del firmware e confronto con una lista di identificativi autorizzati. In alcuni aggiornamenti recenti il firmware ha esteso i controlli anche alle cartucce rigenerate o remanufactured che utilizzano circuiti non ufficiali.

Di conseguenza, cartucce precedentemente funzionanti possono diventare incompatibili dopo un aggiornamento del software interno.

Il nuovo firmware del 2026 e le accuse dei produttori di cartucce compatibili

All’inizio del 2026 un aggiornamento firmware rilasciato da HP (2602A/B) ha attirato l’attenzione dell’industria dei consumabili alternativi.

Secondo l’International Imaging Technology Council (I-ITC), l’aggiornamento distribuito il 29 gennaio avrebbe disabilitato alcune cartucce rigenerate su diversi modelli di stampanti. I produttori di cartucce compatibili sostengono che il nuovo firmware ampli le regole di verifica introducendo ulteriori controlli sul chip e sulla circuiteria dei consumabili.

In pratica, alcune cartucce di terze parti che funzionavano correttamente prima dell’aggiornamento hanno smesso di essere riconosciute dalla stampante. Il comportamento non rappresenta una novità assoluta nel settore, ma il tempismo dell’update ha attirato critiche perché coincide con l’introduzione di nuove regole ambientali che scoraggiano proprio questo tipo di restrizioni.

Secondo i critici, il blocco dei consumabili compatibili limita la concorrenza nel mercato delle cartucce e aumenta la quantità di rifiuti elettronici. Molti produttori indipendenti operano infatti nel settore della rigenerazione delle cartucce originali, un processo che recupera componenti esistenti e riduce la produzione di plastica e circuiti nuovi.

Le nuove regole EPEAT e il tema della sostenibilità

La controversia assume una dimensione più ampia perché si intreccia con i criteri aggiornati del programma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), uno degli standard più importanti utilizzati da governi e aziende per valutare l’impatto ambientale dei prodotti tecnologici.

Il sistema EPEAT classifica dispositivi come computer, monitor e stampanti secondo parametri ambientali che includono efficienza energetica, riciclabilità dei materiali e durata del prodotto. Le nuove linee guida introducono criteri più severi per limitare pratiche che ostacolano la riparazione o il riutilizzo dei consumabili. Tra questi rientra anche il blocco deliberato delle cartucce compatibili tramite firmware.

La logica dietro la norma è semplice: impedire l’uso di cartucce rigenerate o alternative può aumentare il volume di rifiuti e ridurre la durata effettiva delle componenti. Se una stampante rifiuta cartucce compatibili, gli utenti tendono ad acquistare consumabili nuovi e a smaltire quelli esistenti, con un impatto ambientale maggiore.

Secondo diverse analisi del settore, l’adozione degli standard EPEAT influisce direttamente sulle gare pubbliche e sugli acquisti aziendali. Molte amministrazioni governative e grandi imprese richiedono infatti dispositivi certificati secondo questi criteri. Per un produttore di stampanti, perdere la certificazione può quindi avere conseguenze commerciali rilevanti.

Conflitto tra sicurezza, proprietà intellettuale e diritto alla riparazione

I produttori giustificano i sistemi di autenticazione sostenendo che servono a proteggere gli utenti da cartucce contraffatte o di qualità scadente. Dal punto di vista tecnico, l’uso di chip proprietari consente di verificare l’origine del consumabile e ridurre il rischio di circuiti difettosi che potrebbero danneggiare la stampante.

Le organizzazioni per i diritti digitali e i sostenitori del diritto alla riparazione offrono una lettura diversa. Secondo queste associazioni, l’uso di controlli firmware per bloccare cartucce alternative limita la libertà degli utenti e ostacola la concorrenza. In diversi casi le autorità antitrust hanno esaminato pratiche simili, soprattutto quando aggiornamenti software riducono funzionalità precedentemente disponibili sui dispositivi.