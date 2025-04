Anche Amazon vorrebbe acquisire TikTok?

Il TikTok Ban Act è ormai alle porte, con il 5 aprile 2025 ormai imminente. Per ByteDance, compagnia proprietaria della piattaforma, le possibilità sono due: cedere la sua attività nel territorio USA a un’altra azienda o chiudere le proprie attività nel paese.

Questa particolare condizione sembra aver attirato l’attenzione di diversi potenziali acquirenti, da Microsoft ad altri meno probabili. Tra questi, a quanto pare, potrebbe esservi anche Amazon, che sembra avere intenzione di farsi avanti gli ultimi minuti per prendere il controllo di TikTok.

D’altro canto, la nota piattaforma avrebbe già dovuto terminare le sue attività nel paese lo scorso 19 gennaio, con una proroga di 75 giorni poi concessa dal presidente Donald Trump. A poche ore dalla scadenza, sono però diversi i colossi tecnologici che cercheranno di mettere a segno il colpo, rilevando l’attività per un costo contenuto.

Negli ultimi giorni sembra che alcuni investitori di ByteDance, come General Atlantic, Susquehanna, KKR e Coatue, stanno cercando di acquisire l’attività di TikTok negli Stati Uniti. Anche Oracle e persino Perplexity hanno dimostrato di recente interesse.

Amazon compra TikTok? C’è un problema di tempistiche

A riportare la notizia della scesa in campo di Amazon è stato il New York Times, con la compagnia creata da Jeff Bezos che avrebbe annunciato in una lettera diretta al vicepresidente J.D. Vance le sue intenzioni.

Nonostante ciò, la testata giornalistica ha anche affermato che, una fonte contattata, ritiene che la richiesta non sia stata considerata seria dal governo americano a causa delle tempistiche, con la scadenza del TikTok Ban Act troppo vicina.

Il New York Times ha spiegato come il social in questione abbia la sua attività di e-commerce, nota come TikTok Shop, ma molti influencer incoraggiano le persone ad acquistare prodotti da Amazon per questioni di affiliazioni. Un’acquisizione da parte dell’e-commerce più grande al mondo sarebbe dunque una mossa che aprirebbe scenari molto interessanti.