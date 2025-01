Microsoft vuole TikTok? L'azienda americana sarebbe pronta all'acquisizione

Stando alle ultime notizie che si stanno affacciando sul web in queste ore, Microsoft avrebbe deciso di tornare alla carica per acquistare TikTok. L’azienda americana infatti, secondo NPR, sarebbe ritornata a negoziare con ByteDance dopo che nel 2020 l’operazione non andò a buon fine.

Un nuovo modello di acquisizione: Microsoft vuole TikTok

Stavolta, il piano sembrerebbe più articolato rispetto al passato. ByteDance potrebbe mantenere una partecipazione minoritaria, ma gli aspetti cruciali come l’algoritmo, la gestione dei dati e gli aggiornamenti software verrebbero controllati da aziende statunitensi.

Oracle, anch’essa in lizza per l’acquisizione di TikTok, appare come il candidato più forte. Ci sarebbe stato infatti un incontro tra funzionari e dirigenti Oracle proprio venerdì scorso, con un secondo appuntamento previsto a breve. L’obiettivo del colosso sarebbe quello di mettere in gioco cifre enormi: si parla di miliardi di dollari.

Microsoft e il valore strategico di TikTok

Per Microsoft, questa acquisizione rappresenterebbe un’opportunità per consolidarsi nel mondo dei social media, dove attualmente è meno competitiva rispetto a giganti come Meta, Google o Amazon. TikTok potrebbe diventare un asset strategico per diversificare oltre LinkedIn, che ad oggi è l’unico social di rilievo nella sua galassia.

Va ricordato, però, che Microsoft già guadagna molto da TikTok come cliente di Azure, la sua piattaforma cloud. TikTok sfrutta Azure per gestire funzioni avanzate come l’intelligenza artificiale e il machine learning, rendendo la collaborazione già proficua.

Il coinvolgimento diretto della Casa Bianca indica che l’obiettivo è garantire la sicurezza dei dati degli utenti americani, una questione particolarmente delicata. Tuttavia, resta da vedere come ByteDance reagirà a questa rinnovata pressione, considerando che aveva respinto proposte simili tre anni fa.

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti potrebbe prendere una direzione decisiva nei prossimi mesi, aprendo nuovi scenari sia per il social network sia per i colossi tecnologici che ambiscono a farlo proprio.