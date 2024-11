Anche da DAZN è Black Friday: piano Standard in offerta a 14,90€

DAZN ha lanciato una nuova offerta per il piano Standard. Complice l’arrivo del Black Friday, il servizio streaming che detiene i diritti della Serie A fino al termine della stagione 2028-2029, sta offrendo DAZN Standard a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, invece di 34,99 euro. Per gli utenti che scelgono di attivare il piano, il risparmio complessivo è pari quindi a 60 euro.

L’offerta di DAZN per il Black Friday prevede un vincolo di 12 mesi: al termine del periodo promozionale, il prezzo mensile torna a essere 34,99 euro. E questa non è l’unica proposta di DAZN in occasione della settimana con le offerte più interessanti dell’anno: oltre al piano annuale sono in offerta anche il piano mensile senza vincoli (19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 44,99 euro) e quello con pagamento in un’unica soluzione (259 euro invece di 359 euro, per un risparmio di 100 euro).

Per attivare una delle offerte disponibili, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di DAZN.

DAZN Standard a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi con l’offerta Black Friday

Il piano DAZN Standard consente di vedere tutte le partite di Serie A, oltre ai match della pallavolo italiana femminile e maschile, gli incontri di basket anche a livello europeo, l’intera programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2, la NFL, la grande boxe e l’UFC.

Detto questo, sabato c’è subito una grande occasione per sfruttare l’offerta del Black Friday. A San Siro infatti, con fischio d’inizio alle ore 18:00, si gioca la partitissima tra Milan e Juventus. Sempre nella giornata di sabato ci saranno altre due partite: Verona-Inter alle ore 15:00 e Parma-Atalanta alle 20:45.

Anche la domenica sarà ricca di appuntamenti importanti. Tra tutti il match tra Napoli e Roma, per il debutto di fuoco del mister Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi. Da segnalare anche lo scontro ad alta quota tra Lazio e Bologna all’Olimpico alle 20:45, insieme al lunch match delle 12:30 con la sfida salvezza tra Genoa e Cagliari.

Tornando infine alla promozione in corso, vi confermiamo che c’è tempo per attivare il piano DAZN Standard a 14,90 euro al mese fino a domenica 24 novembre.