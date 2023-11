Android Auto, l'interfaccia di navigazione si aggiorna

Grossi passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni dall’interfaccia dedicata al mondo delle autovetture, Android Auto. Google si è occupata di migliorare diversi aspetti che gli utenti avevano lamentato come carenti, rendendoli dei veri e propri punti di forza. Se prima le soluzioni offerte dall’interfaccia erano poche, oggi sono molte di più e garantiscono un’integrazione maggiore con il proprio smartphone senza doverlo neanche guardare.

Ad oggi quello che desiderano gli utenti che usano Android Auto è avere uno schermo che sia utile e non troppo pieno. Questo perché durante la guida bisogna concentrarsi sulla strada e non avere un display che proponga delle distrazioni. Durante le ultime ore sarebbe stato segnalato l’arrivo di un nuovo aggiornamento pronto ad apportare delle modifiche significative proprio alla schermata di navigazione.

L’applicazione di Google Maps infatti è stata migliorata proprio per consentire agli utenti di mantenere l’attenzione, focalizzandosi proprio sulla strada da percorrere.

Android Auto, nuovo aggiornamento con rinnovamento dell’interfaccia di Google Maps

Ben presto tutti potranno accedere al nuovo update di Android Auto che comporta l’arrivo di un nuovo design. La rivisitazione riguarderà la schermata di navigazione di Google Maps, con un’organizzazione nuova dei pulsanti e uno schermo complessivamente meno pieno di elementi.

L’aggiornamento, che avviene lato server e che dunque potrebbe non essere dunque ancora visibile a tutti dovrebbe arrivare ben presto.

Per quanto riguarda le modifiche, ora Google Maps sul sistema infotainment dell’auto mostrerà in alto e in grassetto il tempo di viaggio necessario. Direttamente al di sotto ci sarà il pulsante utile per interrompere la navigazione, seguito da un’opzione per analizzare i percorsi alternativi, per impostare delle tappe intermedie e quant’altro.

Anche lo stile dei pulsanti è stato leggermente rivisitato con la rimozione della linea divisoria tra due opzioni diverse. Con questo aggiornamento ora si ha un’organizzazione migliore ma anche un aspetto più moderno. L’integrazione con la nuova barra laterale è perfetta.