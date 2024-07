Android 14 non è la versione più usata del sistema operativo: la classifica

In molti ricorderanno di certo i vecchi tempi in cui Google rilasciava i numeri di distribuzione del sistema operativo Android ogni mese. Oggi come allora, la distribuzione di Android era estremamente frammentata.

Questa piattaforma mobile è installata su più telefoni che funzionano su una build Android più vecchia, spesso anche di una o due generazioni dopo la più recente diffusa. Ad esempio, Android 14 è la versione più recente ed è stata diffusa in tutto il mondo a partire dal 4 ottobre 2023. In teoria, ci si aspetterebbe di vedere quella versione in testa in classifica ed invece non è così.

Android: ecco le versioni più diffuse in giro per il mondo

Secondo quanto riportato, la versione Android 14 non è la più utilizzata al mondo. Le statistiche riferiscono che Android 13, rilasciato nel 2022, è al momento la build più utilizzata del sistema operativo mobile open source di Google. I numeri fanno riferimento all’1 maggio, quando è stata trovata sul 20,9% dei dispositivi.

A confronto, Android 14 è utilizzato dal 13%. C’è un aspetto molto bizzarro: anche con il 13%, non è questa la versione del sistema operativo al secondo posto: questo è occupato da Android 11 con una fetta del 19%. Addirittura Android 10 è al momento su più dispositivi rispetto ad Android 14, con il 13,6%.

Questi sono i numeri ufficiali con tanto di data di rilascio:

Android 13 (20,9%-2022);

Android 11 (19,0%-2020);

Android 12 (14,7%-2021);

Android 10 (13,6%-2019);

Android 14 (13,0%-2023);

Android 9 (8,4%-2018);

Android 8 (5,8%-2017);

Android 7 (2,0%-2016).

Google rilascia queste cifre per aiutare gli sviluppatori di app a sapere qual è la versione meno utilizzata di Android. Questo per far capire loro quale sarà la versione meno recente che le loro app dovranno supportare. I dati si basano sul numero di dispositivi Android alimentati da ciascuna build che si è connessa al Google Play Store in un periodo di sette giorni. I dati ufficiali sono disponibili per gli sviluppatori Android direttamente su Android Studio.