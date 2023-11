Android 14, scompare una funzione fondamentale dalla home: utenti furiosi

L’attesa è stata tanta ma finalmente è stata ripagata. Android 14 pian piano sta arrivando su tutti i dispositivi che facevano parte della lista di aggiornamento.

Prima che gli utenti installassero quest’ultima versione sui propri telefoni, era presente un collegamento che poteva aiutarli a dare un’occhiata rapida alle notifiche delle app premendo semplicemente a lungo un’icona di un’app sulla schermata iniziale.

Ciò consentiva di visualizzare sul display una sola notifica con un contatore in alto a destra utile per avvisare l’utente riguardo all’eventuale presenza di più notifiche. In questo modo, toccando il collegamento in questione direttamente sulla home, si poteva dare uno sguardo a tutto ciò che era accaduto durante un qualsiasi periodo di inattività.

Il discorso va al passato semplicemente perché tutto ciò non esiste più. Ora, con Android 14, tenendo premuta una determinata applicazione sulla home screen, quel collegamento è scomparso e probabilmente in maniera definitiva.

Android 14 delude gli utenti, la pressione prolungata non mostra più le notifiche non lette

La rimozione di questa feature molto utile è stata notata per la prima volta quando Google stava rilasciando le versioni beta di Android 14. Dopo la diffusione della versione stabile del sistema operativo a partire da ottobre, sempre più utenti si sono accorti che mancava la suddetta funzione. Da quel momento sono arrivati tantissimi reclami.

Come potete notare nelle immagini, a sinistra si vede ciò che succedeva sulla versione precedente quando si teneva premuta l’icona di un’applicazione. A destra invece si può notare quello che accade ora, ovvero la comparsa delle solite due voci. Queste riguardano semplicemente il collegamento per andare a tutte le applicazioni e per aprire le informazioni di quell’applicazione.

Google avrebbe risposto ad alcuni utenti che avrebbero inoltrato reclamo confermando che la feature è stata rimossa con l’ultimo aggiornamento. Chi credeva si trattasse di un bug dovrà ricredersi: probabilmente questa funzione non ci sarà più.