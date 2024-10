Android 15: ci sono 5 funzioni da attivare subito sul vostro smartphone

Lo scorso 15 ottobre è arrivata la grande novità che tutti gli utenti devoti al robottino verde attendevano: è stato lanciato ufficialmente Android 15. Diversi utenti sono rimasti delusi in quanto l’update non è stato in grado di portare quella ventata di novità tanto attesa, ma solo qualche miglioria in vari ambiti. In ogni caso, oltre alla privacy, Google ha lavorato certamente ad alcune chicche molto interessanti che si possono attivare.

Ecco, infatti, 5 funzionalità di Android 15 particolarmente interessanti.

Spazio privato per una protezione aggiuntiva

Gli utenti che hanno ottenuto già Android 15 hanno la possibilità di aprire uno spazio privato che permette di archiviare file e applicazioni all’interno di un’area separata del dispositivo. Questo è accessibile solo per il proprietario e non è abilitato di default, ma può essere configurato solo in un secondo momento e dalle impostazioni alla voce “Sicurezza e privacy”. Una volta che la funzione sarà attiva, sarà anche possibile nascondere lo spazio, garantendo un ulteriore livello di sicurezza e privacy. L’area in questione si potrà rendere visibile solo su richiesta.

Protezione antifurto avanzata

La sicurezza in caso di furto viene ulteriormente migliorata con l’avvento di Android 15. C’è infatti una nuova funzione di protezione antifurto che blocca automaticamente il dispositivo nel caso in cui dovesse essere rilevata un’azione sospetta, come la rimozione violenta dalle mani del proprietario. Inoltre, richiede sempre il passcode o le credenziali dell’account Google per procedere con il ripristino del dispositivo, rendendolo inutilizzabile se rubato.

Registrazione parziale dello schermo

Una delle novità più interessanti di Android 15 è la possibilità di registrare solo una parte dello schermo o una specifica applicazione. Questa funzione consente di registrare lo schermo senza catturare eventuali attività su altre app, interrompendo la registrazione automaticamente quando si esce dall’app principale. È un ottimo modo per proteggere la propria privacy mentre si realizzano video tutorial o dimostrazioni.

Offuscamento automatico dei codici sensibili

Un’altra funzione di sicurezza automatica di Android 15 riguarda la protezione dei codici sensibili, come le password monouso (OTP). Questi codici vengono offuscati durante la registrazione o la condivisione dello schermo, evitando che possano essere visualizzati accidentalmente da terze parti.

Protezione dell’indirizzo MAC su reti pubbliche

Con Android 15, l’indirizzo MAC viene randomizzato quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche come quelle degli aeroporti o delle biblioteche. Questo protegge il dispositivo da possibili tracciamenti indesiderati. Se una rete non supporta questa protezione, il sistema avvisa l’utente, garantendo la massima sicurezza nelle connessioni.