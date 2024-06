Android 15: ecco quando arrivano i prossimi aggiornamenti

Google ha finalmente lanciato le prime versioni di Android 15, ovviamente ancora in versione beta prima della stable. L’ultima di quelle rilasciate è la Beta 3. A poterla scaricare sono coloro che possiedono gli smartphone Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e anche Pixel Fold e Pixel Tablet. Nel caso in cui non si disponesse di un prodotto Pixel, le versioni beta sono disponibili su dispositivi di diversi OEM, tra cui HONOR, OPPO, Xiaomi e Nothing.

Come di consueto, Google ha anche rivelato la cronologia del rilascio di Android 15. Stando a quanto riportato, questa è molto simile alla a quella vista per Android 13 e Android 14.

Almeno fino a questo momento programma di rilascio di Android 15 è in linea con ciò che abbiamo visto l’anno scorso.

Ora che sembrano essere terminate finalmente le anteprime per sviluppatori e si è passati alle beta, tutti possono cominciare ad avere un assaggio del nuovo sistema operativo. Infatti, con la Beta 3, la piattaforma ha raggiunto la stabilità che tutti si auspicavano, il che significa che è tutto pronto.

Android 15: ecco i programmi di Google in merito al rilascio degli aggiornamenti

Google non ha di certo menzionato il mese in cui rilascerà la versione finale stabile di Android 15. Tuttavia, l’ultima opera del software verrà probabilmente lanciata insieme alla serie Pixel 9 ad ottobre. Questa affermazione arriva perché Google ha fatto praticamente lo stesso con Android 14, rilasciandolo il giorno della presentazione dei nuovi Pixel 8 nel 2023.

Naturalmente, la data di rilascio di Android 15 per i telefoni Pixel precederà quella degli altri marchi. Di seguito sono riportate tutte le tappe.

16 febbraio 2024: Android 15 DP1

21 marzo 2024: Android 15 DP2

11 aprile 2024: Android 15 Beta 1

22 aprile 2024: Android 15 Beta 1.1

25 aprile 2024: Android 15 Beta 1.2

15 maggio 2024: Android 15 Beta 2

20 maggio 2024: Android 15 Beta 2.1

3 giugno 2024: Android 15 Beta 2.2

18 giugno 2024: Android 15 Beta 3

Tutto quindi sembra andare secondo quanto previsto, in linea con le precedenti versioni di Android rilasciate negli ultimi anni.