Android 15, la Dark Mode sarà disponibile per tutte le app

Passa il tempo e l’attenzione verso l’arrivo di Android 15 aumenta sempre di più da parte degli utenti. Questa versione del sistema operativo, sebbene sia ancora nella fase beta iniziale, sta dimostrando già di poter garantire delle funzionalità molto interessanti.

Soprattutto quando si tratterà di modificare l’interfaccia utente offrendo agli utenti più di ciò che attualmente la versione 14 offre, la nuova release non si tirerà indietro. Stando a quanto riportato, alcune fonti avrebbero riferito di una possibilità mai vista prima: questa concederà l’opportunità agli utenti di poter forzare la Dark Mode su tutte le app del proprio dispositivo, anche se l’app non la dovesse supportare di base.

La Dark Mode su tutte le app con Android 15, svelata dalla beta la nuova funzione

Per chi non sapesse cos’è la Dark Mode, si tratta di una modalità che rende l’interfaccia del sistema operativo e delle applicazioni che la supportano totalmente scura, con gli sfondi colorati di nero. Molto spesso gli utenti impostano il loro smartphone Android su questa modalità durante le ore di buio della giornata, con lo scopo di non farsi disturbare dalla luminosità del display.

Per molte persone infatti la Dark Mode, o modalità oscura, è diventata una funzionalità indispensabile. Consente un’esperienza visiva nettamente più confortevole in ambienti scarsamente illuminati e offre una soluzione molto gradita: l’aumento dell’autonomia. La Dark Mode infatti permette di limitare le potenzialità di illuminazione del display, comportando di conseguenza un consumo minore.

Tuttavia, non tutte le applicazioni Android hanno scelto di supportare la Dark Mode. Gli utenti pertanto si ritrovano con alcune app che diventano scure quando richiesto e con altre che invece non si piegano a tale scelta. Ecco quindi che con Android 15 la situazione cambia: come visto nell’ultima versione beta, c’è un’impostazione chiamata “override force-dark“, quella che consente di forzare la modalità oscura.

Almeno per il momento, sebbene il miglioramento risulti molto significativo, ci sono ancora degli aspetti da sistemare. Alcune applicazioni forzate alla Dark Mode mostrano colori confusi e spesso parte del testo illeggibile. Ci sarà ancora da lavorare ma sembra che con Android 15 sarà la volta buona.