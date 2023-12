Android 15, le informazioni sullo stato della batteria saranno complete

Il grande progresso dei sistemi operativi si nota anche attraverso le novità che vengono rilasciate in merito ad alcuni aspetti. Per anni gli utenti Android hanno dovuto affidarsi ad applicazioni di terze parti e ad altri strani metodi per ottenere maggiori informazioni su uno dei componenti hardware più importanti e chiacchierati dei loro telefoni: la batteria.

In breve tempo, secondo alcuni esperti che stanno dando adito alle indiscrezioni, potrebbe esserci qualcosa di molto utile pronto a comparire sulla piattaforma mobile di Google. Più in particolare quella che porterà la grande novità sarà Android 15.

Dovrebbe infatti essere introdotta una nuova feature che riguarderà il monitoraggio dei parametri principali della batteria. Sono tre i punti principali che caratterizzeranno la novità:

La capacità della batteria di un telefono Android andrà via via esaurendosi nel tempo;

Saranno visibili le informazioni sulla capacità residua della batteria del proprio smartphone;

Dovrebbe essere disponibili nuove statistiche sullo stato della batteria in grado anche di indicare se la batteria è stata sostituita.

Android 15 porterà agli utenti un nuovo sistema di monitoraggio della batteria

Anche coloro che trattano il proprio smartphone in maniera impeccabile prima o poi avranno bisogno di cambiare la batteria. Quelli particolarmente fortunati lo faranno semplicemente più tardi.

Le batterie dunque, come ogni altro componente tecnologico, tendono a degradarsi con il tempo. La capacità di carica massima va pian piano riducendosi, con lo schermo che avrà un tempo di utilizzo sempre più esiguo.

Ben presto però gli utenti potrebbero beneficiare di una grande novità, già parzialmente anticipata da Android 14. Il sistema operativo rilasciato recentemente da Google ha gettato le basi affinché il robottino verde possa tener traccia delle informazioni in merito allo stato della batteria.

Il tutto secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare al suo stadio massimo con l’arrivo di Android 15, portando effettivamente tali informazioni ad essere complete ed esaustive.