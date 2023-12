Android presto vi dirà quando è necessario cambiare la batteria

I telefoni Android sono soliti ricevere aggiornamenti software per diversi anni, con dispositivi come quelli appartenenti alla serie Google Pixel 8 che ricevono fino sette anni di aggiornamenti.

Inoltre negli ultimi anni i produttori di smartphone hanno esteso le opzioni di riparazione e la disponibilità dei componenti. Alcuni offrono addirittura programmi di autoriparazione in modo da poter riparare da soli il dispositivo. Se avete intenzione di utilizzare lo stesso telefono finché sarà ufficialmente supportato dagli aggiornamenti, è probabile che prima o poi vi ritroverete a sostituire la batteria.

Col tempo infatti le batterie si degradano, riducendo la loro capacità massima di carica e quindi anche l’autonomia del telefono. Certamente è difficile sapere quando bisogna sostituire la propria batteria visto che non ci sono dei metodi semplici che servano a misurare le effettive capacità o quanto resta da utilizzare. Tutto sembra però essere in via di risoluzione.

Android avviserà gli utenti quando sarà necessario sostituire la batteria

Per capire se una batteria va sostituita o meno, basterebbe affidarsi al sistema operativo Android qualora avesse una funzione dedicata. Il robottino verde infatti raccoglie in background tantissime informazioni utili in tal senso e a quanto pare ci sarebbe un cambiamento in arrivo.

Google nell’ultimo anno ha lavorato molto su quest’aspetto. Android 14 ha gettato le basi iniziali affinché il sistema operativo riesca a tenere traccia delle informazioni sullo stato della batteria. Bisognerà probabilmente attendere l’arrivo di Android 15 che effettivamente potrebbe portare tali informazioni agli utenti.

Con il rilascio del Pixel Feature Drop per dicembre 2023, Google ha introdotto una nuova sezione. Questa si chiama “informazioni sulla batteria” e si trova nelle impostazioni. Qui gli utenti potranno vedere la data di produzione e il conteggio dei cicli della batteria.

Lo stato di salute è particolarmente interessante perché rappresenta una stima dell’attuale capacità di carica completa della batteria. Ad esempio, se lo stato di salute della batteria del vostro Pixel 8 fosse pari al 90%, ciò significa che la sua capacità di carica completa rimanente è stimata in circa 4118 mAh e non nei 4575 mAh di base.