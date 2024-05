Android 15 porterà uno spazio privato e sarà a prova di ladro

Google ha annunciato diverse novità in arrivo con Android 15. Si tratta di nuove funzionalità tra le quali ce n’è una che tiene lontani gli sguardi indiscreti dallo schermo del telefono. La nuova sezione si chiama Spazio Privato ed è come avere una cassaforte digitale sullo smartphone. Qui gli utenti possono nascondere le app installate e ciò che non vogliono qualcuno veda.

La funzione, secondo quanto dichiarato, arriverà su Android 15 entro la fine dell’anno. Per accedere allo Spazio Privato, bisognerà utilizzare l’impronta digitale, così da verificare la propria identità.

Un’altra nuova funzionalità in arrivo su Android 15 entro la fine dell’anno è il quella di rilevamento furto con blocco che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare se il tuo telefono è stato appena strappato di mano ad un utente da un ladro che sta scappando a piedi, in macchina o in bicicletta. La funzione ha il compito di rilevare il furto ed attivare subito il blocco immediato, impendendo che le informazioni personali finiscano nelle mani dei malviventi.

Altre nuove funzioni sulla sicurezza in arrivo con Android 15

Al giorni d’oggi risulta estremamente difficile difendersi da un attacco phishing perché entrano in gioco diversi fattori, tra cui le emozioni degli utenti. Quando questi ricevono un’e-mail o un SMS che parla di una bolletta in scadenza o di un’altra incombenza, può sembrare che siano le aziende di riferimento a mandare quei messaggi.

Proprio per questo, entro la fine dell’anno, Google Play Protect utilizzerà l’intelligenza artificiale sul dispositivo per individuare in tempo reale le app che potrebbero commettere frodi e phishing. Se un’app dovesse apparire come dannosa, Google procederà all’esame ed avviserà gli utenti disabilitando l’applicazione.

Altre nuove funzionalità consentiranno agli utenti di Android 15 di utilizzare le immagini per aggiungere nuove carte al Google Wallet. Le foto di biglietti di eventi, tessere biblioteca, l’assicurazione dell’auto, tessere di abbonamento a palestre e altro ancora verranno presto digitalizzate in Google Wallet. Almeno inizialmente, la funzionalità andrà in vigore negli Stati Uniti.