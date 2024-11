Android 16 arriverà presto su alcuni smartphone, ecco quando

Il mondo della tecnologia si muove in maniera paurosamente rapida e i grandi colossi si stanno preparando nel migliore dei modi. A quanto pare Google ha intenzione di sorprendere tutti, sia i suoi utenti che quelli attribuibili ad ecosistemi rivali: l’azienda americana avrebbe in mente un lancio di Android 16 anticipato.

Stando a quanto riportato infatti, alcuni sviluppatori Android avrebbero confermato la volontà di accelerare il processo rispetto a quanto visto negli anni precedenti. Tutto potrebbe essere in dirittura d’arrivo per il secondo trimestre del prossimo 2025, con la data di lancio ben prefissata.

Android 16 potrebbe arrivare prima rispetto ad Android 15, lo confermano gli sviluppatori

Da quanto è emerso in queste ultime ore, sarebbe già disponibile una data fissata per il lancio di Android 16: si parla del 3 giugno 2025. In genere Google ha rilasciato le nuove versioni del suo sistema operativo nel terzo trimestre dell’anno, ma questa volta le cose potrebbero cambiare. Mentre la finestra di rilascio prevista si estende da aprile a giugno, la speculazione si concentra sul possibile debutto a inizio giugno, anche se Google non ha ancora fornito conferme ufficiali.

Si tratterebbe di un grande passo avanti in quanto, come visto proprio quest’anno e negli scorsi mesi, Android 15 è stato rilasciato in due fasi. La prima ha visto arrivare alla corte degli utenti il codice sorgente, pubblicato su AOSP il 3 settembre. La seconda fase, avviata al 15 ottobre ha visto invece arrivare gli aggiornamenti per i dispositivi Pixel.

A differenza di queste precedenti fasi di lancio, si prevede che Android 16 venga rilasciato simultaneamente su AOSP e sugli aggiornamenti per i dispositivi Pixel il 3 giugno. Questa strategia mira a facilitare gli OEM nell’implementazione del software sui nuovi smartphone che arriveranno sul mercato più avanti nell’anno. È chiaro che al momento qui queste sono solo delle indiscrezioni, ma essendo basate su indizi resi noti da sviluppatori Android, potrebbero rivelarsi realtà.